Aufsteiger-Wahnsinn! Scherpenberg mit irrem Comeback-Sieg gegen ETB

Der SV Scherpenberg feiert einen dramatischen Erfolg zum Auftakt. – Foto: Markus Becker

Dieser Oberliga-Einstand kann sich sehen lassen. Aufsteiger SV Scherpenberg feierte trotz eines anfänglichen Zwei-Tore-Rückstands noch ein ein sensationelles Comeback gegen den ETB SW Essen und ging mit 5:3 als Sieger vom Platz. Die Essener beendeten die Partie in doppelter Unterzahl.

Dann nahm die Partie eine entscheidende Wendung. Nach einem Foulspiel gerieten mehrere Akteure aneinander. In der anschließenden Rudelbildung schubste Tim Kaminski einen Gegenspieler und sah dafür die Rote Karte (30.). Scherpenberg war damit fast eine Stunde lang in Überzahl. Kurz vor der Pause kam der Aufsteiger zurück: Matondo lenkte einen missglückten Rückpass unglücklich ins eigene Tor (40.), ehe Baha Arslanboga nach einem schnellen Angriff den 2:2-Ausgleich erzielte (44.).

Essen erwischte den besseren Start. Luke Kawabe brachte die Gäste bereits nach drei Minuten in Führung, als er sich aus dem linken Halbfeld bis an den Strafraum durchtankte und flach ins Eck traf. Die Schwarz-Weißen blieben zunächst die gefährlichere Mannschaft. Nach einem Lattentreffer von Slone Matondo (19.) erhöhte Florian Berisha wenig später auf 2:0 (21.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Essen musste zwar in Unterzahl agieren, verteidigte aber zunächst aufmerksam und ging sogar erneut in Führung. Thorben Kern nahm an der Strafraumgrenze einen Vorteil nach einem Foul mit, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schlenzte den Ball sehenswert in den Winkel (64.).

SVS macht alles klar, nächster Platzverweis für den ETB

Scherpenberg erhöhte nun den Druck und wurde spät belohnt. Dario Gerling verwertete eine Flanke von links per Kopf zum 3:3 (86.). In der Nachspielzeit gelang dem Aufsteiger schließlich die komplette Wende: Nach einer Hereingabe wurde der Ball im Strafraum quergelegt, anschließend drückte Gerling den Ball zum 4:3 über die Linie (90.+2). Nur zwei Minuten später machte Ahmed Jemaiel nach einem Konter mit dem 5:3 alles klar (90.+4).

Damit war das Comeback perfekt. Für den ETB Schwarz-Weiß Essen setzte es kurz vor dem Abpfiff noch einen weiteren Rückschlag: Valon Zhushi sah wegen einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte (90.+5). Der SV Scherpenberg feierte dagegen einen denkwürdigen Einstand in der Oberliga.

SV Scherpenberg – ETB Schwarz-Weiß Essen 5:3

SV Scherpenberg: Kenan Mehmedovic, Maximilian Abel (56. Carl Becker), Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Frederik Meurs (59. Ahmed Jemaiel), Ömer Akbel, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (54. Gabriel Derikx), Baha Arslanboga, Nils Christian Werner (70. Nick Noah Redam) - Trainer: Sven Schützek

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Elefterios Theocharis (56. Ilyas Khattari), Thorben Kern, Valon Zhushi, Slone Matondo, Nico Lucas, Tim Kaminski, Luca Pinke (74. Yannik Scholl), Luke Kawabe, Florian Berisha (33. Robin Urban), Aaron Oteng-Appiah (86. Justus Morten Becker) - Trainer: Björn Matzel

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Luke Kawabe (3.), 0:2 Florian Berisha (21.), 1:2 Slone Matondo (40. Eigentor), 2:2 Baha Arslanboga (44.), 2:3 Thorben Kern (64.), 3:3 Dario Gerling (86.), 4:3 Dario Gerling (90.+2), 5:3 Ahmed Jemaiel (90.+4)

Rot: Tim Kaminski (30./ETB Schwarz-Weiß Essen/Tätlichkeit)

Gelb-Rot: Valon Zhushi (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Unsportlichkeit)