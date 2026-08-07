Aufsteiger vs. Routiniers: Wilstedt sieht Wörpetal gegen Ippensen

– Foto: Steffi Rathje

Die Bezirksliga startet mit einem Derby: Auf dem Wilstedter Fußballplatz tritt Liga-Neuling FC Wörpetal gegen die Routiniers der Spielklasse, die SV Ippensen/Wohnste an. Die Partie beginnt am Freitagabend um 20 Uhr.

„Wir freuen uns, dass der Ligabetrieb und damit das Abenteuer und die neue Herausforderung endlich losgehen“, sagt FC-Coach André Petersen, der sich aber gleichzeitig bewusst ist, dass mit der SV Ippensen/Wohnste ein starker Gegner wartet.

„Ippensen spielt schon lange auf Bezirksebene. Und auch der Zusammenschluss mit Wohnste ist für beide Ortschaften ein Gewinn. In der Hinrunde der vergangenen Saison hatte die neue SV ein bisschen Probleme, aber in der Rückrunde haben sie sich gefangen und zügig den Klassenerhalt gesichert. So eine Saison schweißt zusammen. Wir sind also gewarnt und wissen, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen“, so Petersen weiter, der außerdem auf die beiden vorherigen deutlichen SV-Siege (4:1 gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn und 5:0 gegen MTV Riede) im Bezirkspokal verweist.

Trotz des starken Gegners ist der FC-Coach positiv gestimmt. „Gleichwohl rechnen wir uns im anstehenden Spiel Chancen aus. Wir haben Qualität im Kader und den Heimvorteil“, so Petersen weiter. „Für uns wird es wichtig sein, schnell ins Spiel zu finden und unsere Chancen zu nutzen. Im vergangenen Pokalspiel gegen Ritterhude haben wir zu viele glasklare Torchancen liegen lassen. Das können wir uns in der Liga nicht leisten.“

SV-Coach Peters erwartet motivierte FC-Fußballer



Auch Petersens Trainerkollege Dennis Bargemann ist sich der Klasse seines Teams bewusst. „Wir müssen zwar den einen oder anderen Spieler verletzungsbedingt ersetzen, haben aber dennoch eine starke Truppe. Die Jungs sind fit und haben in den Pokalspielen gezeigt, dass sie Fußball spielen können und wollen. Wir sind Aufsteiger und haben daher nicht so einen großen Druck wie die Gegner“, meint er.

Dass die Wörpetaler motiviert in die Saison starten, weiß auch Ippensens Trainer Timo Peters. „Mit Wörpetal erwarten wir einen griffigen Gegner, der gerade erst aufgestiegen ist und große Lust auf die Saison hat. Unsere Jungs sind momentan super drauf, was auch die Ergebnisse der beiden Pokalspiele bestätigen. Die Vorbereitung ist mit dem Spiel abgeschlossen und wir wollen gleich zu Beginn der Saison so starten, wie wir die vergangene Saison beendet haben“, so der SV-Trainer.



