Aufsteiger vor nächster Bewährungsprobe: "Eine große Herausforderung" Der SC Hemmingen-Westerfeld empfängt am dritten Oberliga-Spieltag die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig von red · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Nach dem 2:2 beim FC Verden 04 wartet auf den SC Hemmingen-Westerfeld die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Eintracht Braunschweig II ist mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison gestartet und gehört damit zur oberen Tabellenhälfte. Trainer Tim Hoffmann erwartet einen spielstarken Gegner und fordert von seiner Mannschaft von Beginn an die nötige Intensität.

Eintracht Braunschweig II reist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen nach Hemmingen. Zum Auftakt setzte sich die Mannschaft mit 3:2 gegen den SV Meppen II durch, am vergangenen Spieltag folgte ein 1:1 beim Heeslinger SC. Damit belegt die Eintracht aktuell den sechsten Tabellenplatz. Hemmingen wartet dagegen noch auf den ersten Saisonsieg. Nach dem 0:3 gegen Heeslingen holte der Aufsteiger beim FC Verden 04 seinen ersten Punkt. Nach einem 0:2-Rückstand kam die Mannschaft durch zwei Treffer von Luc-Elias Fender noch zum 2:2. Mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 2:5 steht der SC auf Rang 15.

An der Spitze liegt der SC Spelle-Venhaus mit sechs Punkten und 8:1 Toren vor dem ebenfalls noch ungeschlagenen SV Vorwärts Nordhorn und dem SV Wilhelmshaven. Am Tabellenende steht der VfV Borussia 06 Hildesheim nach zwei Niederlagen und 0:7 Toren ohne Punkt. Hoffmann erwartet spielstarke Eintracht Für Tim Hoffmann gehört der kommende Gegner zu den bislang stärksten Mannschaften der Liga. „Braunschweig ist für mich aktuell eine der stärksten Mannschaften. Sie haben eine klare Spielidee, technisch und athletisch sehr gute Spieler“, sagt der Hemminger Trainer.