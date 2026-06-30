Aufsteiger VfL Osnabrück gastiert zum Testspiel beim SC Melle 03 Landesligist erwartet den Meister der vergangenen Drittliga-Saison am 4. Juli auf dem Carl-Starcke-Platz von Michael Eggert · Heute, 12:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fabian Golz

Der SC Melle 03 steht vor einem sportlichen Höhepunkt der Sommervorbereitung. Am Samstag, 4. Juli 2026, empfängt der Landesligist den VfL Osnabrück zu einem Testspiel auf dem Carl-Starcke-Platz. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr, der Einlass für Zuschauer beginnt bereits eine Stunde zuvor.

Mit dem VfL Osnabrück kommt ein prominenter Gegner nach Melle. Die Osnabrücker hatten in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der 3. Liga gewonnen und den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Für den SC Melle 03 bietet die Partie die Gelegenheit, sich mit einem höherklassigen Gegner zu messen. Zugleich dürfte das Spiel zahlreiche Fußballinteressierte aus Melle und dem Umland anziehen. Der Vorverkauf für die Begegnung läuft bereits seit dem 1. Juni. Eintrittskarten sind in der Geschäftsstelle des SC Melle 03 am Kohlbrink 14 sowie im Pabberla Pub am Wellenbad 45 erhältlich. Darüber hinaus wird am Spieltag eine Tageskasse eingerichtet.

Die Eintrittspreise betragen acht Euro für Vollzahler und sechs Euro für ermäßigte Tickets. Aufgrund eines aktuellen Bauvorhabens stehen rund um das Sportgelände nur eingeschränkt Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Der Verein empfiehlt den heimischen Fans daher die Anreise mit dem Fahrrad. Über die Parksituation informiert der SC Melle 03 spätestens am Donnerstag auf seinem Instagram-Kanal.