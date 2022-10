Aufsteiger VfB Forstinning bleibt Team der Stunde - TSV Grünwald rutscht weiter unten rein Bruckmühl bleibt oben dran

In der Landesliga Südost liegt der TSV Brunnthal abgeschlagen am Tabellenende. Trotzdem wollte Trainer Raphael Schwanthaler, geplagt von vielen personellen Problemen, nicht vom Aufgeben sprechen:

München – „Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern versuchen unsere Spiele positiv zu gestalten“. Die Aufmunterung des Coaches trug Früchte, denn beim TSV 1860 Wasserburg erreichte das Schlusslicht ein respektables 1:1. Die favorisierten Gastgeber gingen durch Janik Vieregg in Führung (12.). Doch Brunnthal schlug kurz darauf mit dem Treffer von Elia Ceschin zurück (22.). Im zweiten Abschnitt kam dann Farbe in die umkämpfte Partie: Bei den Gästen kassierte Steffen Klepsch (65.) die rote Karte, aber auch Wasserburg schwächte sich mit der Ampelkarte für Sepp Kollie (77.).

Dagegen half dem TuS Geretsried auch ein überraschendes Comeback nur wenig: Der vor knapp drei Monaten zurückgetretene Trainer Martin Grelics will mithelfen, den Abstieg noch abzuwenden. Der 36-jährige Sportlehrer soll den erst 22-jährigen „Cheftrainer“ Daniel Dittmann als sportlicher Leiter unterstützen. „Wir planen in der Winterpause sowieso einige Veränderungen“, kündigt TuS-Fußballchef Ibro Filan an. Aktuell geht es für die Geretsrieder nur darum, den Abstand zum rettenden Ufer zu begrenzen. Dies gelang beim Auswärtsspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein aber nicht. Die Gastgeber siegten mit 1:0 durch Liga-Top-Torjäger Julian Höllen (14 Treffer).

Von personellen Problemen gebeutelt, absolviert der FC Unterföhring bisher eine schwache Saison. Besonders den Ausfall von Torjäger Robin Volland konnte der Ex-Regionalligist nicht kompensieren. Nach zuletzt drei Pleiten gelang eine Trendwende mit dem 3:2 gegen den ASV Dachau. Für die Heimelf trafen Nils Ehret (12.), Sahin Bahadir (61.) und der eingewechselte Maick Antonio (86.). Aufsteiger Dachau verkaufte sich ordentlich, es reichte aber nur zu den Toren von Leon Schleich (25.) und Mateo Velic (72.).

Auch beim TSV Grünwald werden die Sorgenfalten immer größer, denn mit der 0:3-Niederlage beim TSV Eintracht Karlsfeld rutschte das Team von Florian de Prato auf einen Abstiegs-Relegationsrang. Die Nerven liegen blank beim „Landesliga-Dauerbrenner“, dies dokumentierten auch die Ampelkarten für Markus Kreuzeder (60.) Bara Tekeli (88.) und David Wörns (90.+4). So genügte der Eintracht eine grundsolide Leistung, um mit den Treffern von Abdul Bangura (42.), Florian Schratterer (87.) und Christoph Traub (90.+4, Elfmeter) zu gewinnen.