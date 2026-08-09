Aufsteiger VfB 03 Hilden trotzt Favorit Sportfreunde Siegen

Die Fußballer des VfB 03 Hilden präsentierten sich in Siegen vom Anpfiff weg hellwach. Mit einer massiven Abwehr stellte der Aufsteiger den Top-Favoriten der Regionalliga West in der ersten halben Stunde vor große Probleme.
Aus einer variablen Fünferkette heraus starteten die Hildener zudem immer wieder Konter. Bereits in der dritten Minute fand ein langer Ball aus der eigenen Hälfte seinen Abnehmer in Pascal Weber. Der VfB 03-Kapitän bekam das Leder jedoch nicht unter Kontrolle. Der folgende Schuss von Venhar Ismailji verpuffte. Die Sportfreunde Siegen leisteten sich einen weiteren Fehlpass im Spielaufbau und nach dem anschließenden Steilpass agierte Torjäger Etienne Feese entschlossener. Der 26-Jährige versetzte Torwart Marcel Johnen und schob die Kugel zur 1:0-Führung der Gäste ins linke untere Eck (7.). Zweifellos ein Rückschlag für die Sportfreunde, die sich schon in der Vorwoche gegen Regionalliga-Neuling SV Westfalia Rhynern nach nur zwei Minuten mit 0:1 im Hintertreffen sahen.
„Auf geht's Siegen“, skandierten die einheimischen Fans von der Tribüne. Eine Aufforderung, die die Sportfreunde wohl vernahmen, aber noch nicht so recht umzusetzen vermochten. Erst als Luca Cueto einen Freistoß von halblinks vor den Hildener Kasten zirkelte, kam Gefahr im Strafraum des VfB 03 auf, doch Elsamed Ramaj verpasste den Ball am langen Pfosten (12.). Doch kurz danach leisteten sich die Platzherren den nächsten leichten Ballverlust. Armin Deljkovic trieb die Kugel über die rechte Außenbahn nach vorne, letztlich aber blieb die Chance ungenutzt.
Auf der anderen Seite verzweifelten die Siegener an der vielbeinigen Abwehr des VfB 03. Mittendrin im Getümmel vor dem Gäste-Tor war unter anderem SF-Angreifer Serhat-Semih Güler. Nach einer guten Hereingabe von der linken Seite versuchten die Hildener im Verbund, einen Einschlag zu verhindern. Letztlich klärte Len Heinson auf der Linie - und das gleich zweimal hintereinander (19.).
Zehn Minuten danach nahm Trainer Boris Schommers bereits den ersten Wechsel im Siegener Team vor, brachte Dennis Brock für Ramaj. Damit setzte er einen frischen Impuls im Mittelfeld der Gastgeber, die nun etwas strukturierter nach vorne arbeiteten. Nach einem Doppelpass mit Eros Dacaj zirkelte Dustin Willms den Ball über den linken Winkel (38.). Eine Standardsituation führte letztlich zum Ausgleich. Denn einen Eckball vermochten die Hildener nicht konsequent zu klären, und Michel Stöcker traf zum 1:1 (38.).
Nach dem Wiederanpfiff forcierten die Siegener ihre Offensivbemühungen, doch der VfB 03 hielt zunächst stark dagegen. Die beste Chance eröffnete sich nach einer Rechtsflanke, als Güler, der am linken Pfosten frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch knapp am Gehäuse vorbeischob (63.).
Es war eine Phase, in der die Sportfreunde auf den Siegtreffer drückten und die Gäste nicht mehr konsequent ins Umschaltspiel fanden. VfB 03-Trainer Toni Molina wechselte mit Nils Gatzke (66.), Georgios Touloupis (72.) und Harumi Goto (72.) frische Kräfte ein. Eine Maßnahme, die in einer intensiven Schlussphase half, das Unentschieden zu halten und im zweiten Spiel den zweiten Punkt in der Regionalliga einzufahren.
VfB 03 Hilden: Lenze - Weber (66. Gatzke), Sangl, Zimmermann, Heinson, Tolja, Cissé (72. Touloupis), Wagener, Deljkovic, Ismailji (89. Ansumana), Feese (72. Goto).