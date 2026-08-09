Aufsteiger VfB 03 Hilden trotzt Favorit Sportfreunde Siegen Mit einer kompakten Defensive und einem frühen Tor durch Etienne Feese hält der Liga-Neuling im Leimbachstadion dem Top-Aufstiegskandidaten stand. von RP / Birgit Sicker · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Starke Leistung von Hilden. – Foto: Imago Images

Die Fußballer des VfB 03 Hilden präsentierten sich in Siegen vom Anpfiff weg hellwach. Mit einer massiven Abwehr stellte der Aufsteiger den Top-Favoriten der Regionalliga West in der ersten halben Stunde vor große Probleme. >>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

Aus einer variablen Fünferkette heraus starteten die Hildener zudem immer wieder Konter. Bereits in der dritten Minute fand ein langer Ball aus der eigenen Hälfte seinen Abnehmer in Pascal Weber. Der VfB 03-Kapitän bekam das Leder jedoch nicht unter Kontrolle. Der folgende Schuss von Venhar Ismailji verpuffte. Die Sportfreunde Siegen leisteten sich einen weiteren Fehlpass im Spielaufbau und nach dem anschließenden Steilpass agierte Torjäger Etienne Feese entschlossener. Der 26-Jährige versetzte Torwart Marcel Johnen und schob die Kugel zur 1:0-Führung der Gäste ins linke untere Eck (7.). Zweifellos ein Rückschlag für die Sportfreunde, die sich schon in der Vorwoche gegen Regionalliga-Neuling SV Westfalia Rhynern nach nur zwei Minuten mit 0:1 im Hintertreffen sahen. „Auf geht's Siegen“, skandierten die einheimischen Fans von der Tribüne. Eine Aufforderung, die die Sportfreunde wohl vernahmen, aber noch nicht so recht umzusetzen vermochten. Erst als Luca Cueto einen Freistoß von halblinks vor den Hildener Kasten zirkelte, kam Gefahr im Strafraum des VfB 03 auf, doch Elsamed Ramaj verpasste den Ball am langen Pfosten (12.). Doch kurz danach leisteten sich die Platzherren den nächsten leichten Ballverlust. Armin Deljkovic trieb die Kugel über die rechte Außenbahn nach vorne, letztlich aber blieb die Chance ungenutzt.

Hilden verteidigt vielbeinig Auf der anderen Seite verzweifelten die Siegener an der vielbeinigen Abwehr des VfB 03. Mittendrin im Getümmel vor dem Gäste-Tor war unter anderem SF-Angreifer Serhat-Semih Güler. Nach einer guten Hereingabe von der linken Seite versuchten die Hildener im Verbund, einen Einschlag zu verhindern. Letztlich klärte Len Heinson auf der Linie - und das gleich zweimal hintereinander (19.).