Aufsteiger VfB 03 Hilden: Gekommen, um zu bleiben

VfB 03 Hilden – 1. FC Bocholt. Der Countdown für den Start in der Regionalliga West läuft. Und damit steigt die Spannung im Lager des VfB 03. Die Heimpartie gegen den 1. FC Bocholt bildet den Schlussakkord des ersten Spieltages, der neun Begegnungen umfasst. Anpfiff für die Hildener ist an diesem Samstag um 16 Uhr im Bandsbusch-Stadion. Das brachte die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) innerhalb von fünf Wochen mit Umbauten in regionalligareife Form.
Für den Gästebereich entstanden innerhalb kürzester Zeit Löwengang und Löwenkäfig. Die sollen helfen, die Fan-Emotionen im Zaum zu halten. Gleich zum Auftakt erhalten sie ihre Bewährungsprobe, denn das Duell gegen die Bocholter ist in die Gelb-Kategorie eingeordnet und gilt damit als eine Begegnung, die erhöhte Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden erfordert. Rund 350 Fans des Gegners werden erwartet. Angesichts der Euphorie, die aktuell im Umfeld des Aufsteigers VfB 03 herrscht, sollten die Hildener Anhänger deutlich in Überzahl sein. Zumal es für Kurzentschlossene noch Eintrittskarten an der Tageskasse gibt.
Eine gewisse Nervosität ist Toni Molina durchaus anzumerken. Für den Trainer, der dem Hildener Traditionsklub seit vielen Jahren verbunden ist, beginnt ein neues Kapitel in seiner ganz speziellen Historie beim VfB 03, für den er einst selbst die Schuhe schnürte. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere trainierte er zunächst die U19 des VfB 03, ehe er ins Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf wechselte. Fünf Jahre später kehrte er zurück, denn im Juli 2013 schafften die Hildener Fußballer den Sprung in die Oberliga und er übernahm das Amt von Aufstiegscoach Michael Kulm.
13 Jahre später wiederholt sich Geschichte. Im Sommer 2026 tritt Toni Molina in die Fußstapfen von Tim Schneider, der mit dem VfB 03 zweimal die Vizetitel in der Oberliga feierte und sich nun als Meistermacher Richtung Wuppertaler SV verabschiedete. „Beim ersten Mal war der VfB sportlich erfolgreich, hatte aber strukturell große Probleme. Für mich persönlich war der Schritt richtig. Jetzt ist es für uns alle ein Traum. Ich hätte nicht gedacht, dass meine A-Lizenz mal dazu dient, die Mannschaft in der Regionalliga zu trainieren“, erläutert Molina die Entwicklung und sagt: „Wir freuen uns alle darauf.“ Mit Philipp Schütz bildet Toni Molina in dieser Saison ein Cheftrainerduo.
Viel Zeit zur Vorbereitung auf die neue Klasse hatten die Fußballer des VfB 03 nicht, denn die Regionalliga startet zwei Wochen früher als die gewohnte Oberliga. „Wir haben viel gearbeitet, das Trainingspensum verdoppelt und in der kurzen Zeit viel gemacht. Andere Teams in der Liga hatten 40 Einheiten zur Vorbereitung, wir nur 20. Wir wollten bestimmte Dinge machen, aber die bekommt man nicht alle reingepackt. Für uns ist der Fußball immer noch eine nebenberufliche Sache, wir müssen uns eben während der Saison hineinarbeiten. Natürlich möchten wir so viel wie möglich erreichen. Regionalliga – höher geht es nicht mehr“, analysiert Toni Molina den aktuellen Status und ordnet die Ausgangslage noch einmal deutlich ein: „Das Ganze muss man ins Verhältnis bringen: Die anderen Teams arbeiten doppelt so viel und die Trainer haben doppelt so viel Zeit, können taktische Inhalte viel mehr entwickeln. Für uns ist die Liga schon sehr ambitioniert.“
Noch vor dem ersten Anpfiff wollen die Hildener aber keineswegs die Flinte ins Korn werfen. Vielmehr legen sie das Augenmerk auf die eigene Stärke. Dabei gibt Toni Molina die Richtung vor: „Wir müssen überzeugt sein von den eigenen Fähigkeiten. Wir müssen eine Mannschaft sein – da muss jeder auch seinem Konkurrenten das Beste gönnen. Wir müssen akzeptieren, dass jeder seine eigene Rolle, seine eigene Aufgabe und seine eigene Verantwortung hat.“ Der Trainer will der Mannschaft nachhaltig seine individuelle Philosophie einimpfen, denn am Ziel lässt er keinen Zweifel: „Wir wollen übernächste Saison wieder Regionalliga spielen.“ Molina fügt hinzu: „Wir wollen wenig dem Zufall überlassen, arbeiten an Inhalten. Jeder macht das, was er kann. Und wir hoffen, dass sich das auch in Ergebnissen widerspiegelt.“
Nach dem Karriereende des langjährigen Kapitäns Fabian zur Linden sind bei diesem Unterfangen jetzt in der Mannschaft andere Führungskräfte gefordert. Als gleichberechtigte Kapitäne agieren nun Maximilian Wagener und Pascal Weber. Beide bringen die notwendige Erfahrung mit. Im Trikot von Bayer 04 Leverkusen durfte Wagener 2014 sogar einmal Champions-League-Luft schnuppern, als er in der Endphase der Partie gegen Paris Saint-Germain aufs Feld kam. Weber hingegen wechselte im Herbst seiner Karriere noch zum KFC Uerdingen, „um mal unter professionellen Bedingungen“ Fußball zu spielen, wie er verkündete. Mit dem KFC schaffte Weber den Aufstieg in die Regionalliga, ehe er wieder zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Nun spielt er tatsächlich in dieser Klasse, stellt aber mit einem Lächeln fest: „Drei Jahre früher wäre besser gewesen.“
Der Auftakt gegen den 1. FC Bocholt ist für die Hildener bereits ein Gradmesser. 15 Mal trafen die beiden Mannschaften bislang im Punktspielbetrieb aufeinander, trennten sich dabei viermal mit einem Unentschieden. Nur in drei Begegnungen setzte sich der VfB 03 durch, derweil die Bocholter acht Siege feierten. Das letzte Duell in der Oberliga endete 2022 mit einem 1:1. Während der FCB später als Tabellenführer aufstieg, beendeten die Hildener die Saison 2021/22 als Vizemeister.
Nun also werden die Karten neu gemischt. Allerdings erwartet Neuling VfB 03 eine Mannschaft, die sich nach vier Jahren längst in der Regionalliga West etabliert hat und in Zukunft die 3. Liga anpeilt. Dafür laufen aktuell schon große Umbaumaßnahmen am Hünting, um das Stadion drittligatauglich zu machen. Eine Baustelle, die beide Kontrahenten in diesem Sommer gemein haben.