Aufsteiger VfB 03 Hilden: Gekommen, um zu bleiben Maximilian Wagener schnupperte 2014 Champions-League-Luft bei Bayer 04 Leverkusen, Pascal Weber spielte professionell beim KFC Uerdingen – jetzt führen beide den VfB 03 in die Regionalliga. von RP / Birgit Sicker · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Hilden will auch in der Regionalliga feiern – Foto: Marcel Eichholz

VfB 03 Hilden – 1. FC Bocholt. Der Countdown für den Start in der Regionalliga West läuft. Und damit steigt die Spannung im Lager des VfB 03. Die Heimpartie gegen den 1. FC Bocholt bildet den Schlussakkord des ersten Spieltages, der neun Begegnungen umfasst. Anpfiff für die Hildener ist an diesem Samstag um 16 Uhr im Bandsbusch-Stadion. Das brachte die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) innerhalb von fünf Wochen mit Umbauten in regionalligareife Form.

Für den Gästebereich entstanden innerhalb kürzester Zeit Löwengang und Löwenkäfig. Die sollen helfen, die Fan-Emotionen im Zaum zu halten. Gleich zum Auftakt erhalten sie ihre Bewährungsprobe, denn das Duell gegen die Bocholter ist in die Gelb-Kategorie eingeordnet und gilt damit als eine Begegnung, die erhöhte Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden erfordert. Rund 350 Fans des Gegners werden erwartet. Angesichts der Euphorie, die aktuell im Umfeld des Aufsteigers VfB 03 herrscht, sollten die Hildener Anhänger deutlich in Überzahl sein. Zumal es für Kurzentschlossene noch Eintrittskarten an der Tageskasse gibt. Ein Traum für alle Eine gewisse Nervosität ist Toni Molina durchaus anzumerken. Für den Trainer, der dem Hildener Traditionsklub seit vielen Jahren verbunden ist, beginnt ein neues Kapitel in seiner ganz speziellen Historie beim VfB 03, für den er einst selbst die Schuhe schnürte. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere trainierte er zunächst die U19 des VfB 03, ehe er ins Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf wechselte. Fünf Jahre später kehrte er zurück, denn im Juli 2013 schafften die Hildener Fußballer den Sprung in die Oberliga und er übernahm das Amt von Aufstiegscoach Michael Kulm.

13 Jahre später wiederholt sich Geschichte. Im Sommer 2026 tritt Toni Molina in die Fußstapfen von Tim Schneider, der mit dem VfB 03 zweimal die Vizetitel in der Oberliga feierte und sich nun als Meistermacher Richtung Wuppertaler SV verabschiedete. „Beim ersten Mal war der VfB sportlich erfolgreich, hatte aber strukturell große Probleme. Für mich persönlich war der Schritt richtig. Jetzt ist es für uns alle ein Traum. Ich hätte nicht gedacht, dass meine A-Lizenz mal dazu dient, die Mannschaft in der Regionalliga zu trainieren“, erläutert Molina die Entwicklung und sagt: „Wir freuen uns alle darauf.“ Mit Philipp Schütz bildet Toni Molina in dieser Saison ein Cheftrainerduo. Augenmerk auf eigene Stärken Viel Zeit zur Vorbereitung auf die neue Klasse hatten die Fußballer des VfB 03 nicht, denn die Regionalliga startet zwei Wochen früher als die gewohnte Oberliga. „Wir haben viel gearbeitet, das Trainingspensum verdoppelt und in der kurzen Zeit viel gemacht. Andere Teams in der Liga hatten 40 Einheiten zur Vorbereitung, wir nur 20. Wir wollten bestimmte Dinge machen, aber die bekommt man nicht alle reingepackt. Für uns ist der Fußball immer noch eine nebenberufliche Sache, wir müssen uns eben während der Saison hineinarbeiten. Natürlich möchten wir so viel wie möglich erreichen. Regionalliga – höher geht es nicht mehr“, analysiert Toni Molina den aktuellen Status und ordnet die Ausgangslage noch einmal deutlich ein: „Das Ganze muss man ins Verhältnis bringen: Die anderen Teams arbeiten doppelt so viel und die Trainer haben doppelt so viel Zeit, können taktische Inhalte viel mehr entwickeln. Für uns ist die Liga schon sehr ambitioniert.“