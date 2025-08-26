Aufsteiger VdS Nievenheim setzt ein ganz dickes Ausrufezeichen

„Wir wollten an unsere Heimstärke der letzten Saison anknüpfen. Von diesem Ergebnis kann man eigentlich nur träumen, das gibt sehr viel Selbstbewusstsein“, sagte VdS-Trainer Thomas Boldt. Zum Saisonauftakt hatte sein Team beim SV Uedesheim mit 2:3 verloren. Trotz der Auftaktniederlage war der Coach mit der spielerischen Leistung seiner Mannschaft zufrieden gewesen. „Wir hätten uns meiner Meinung nach mindestens einen Punkt verdient. Diese Woche wollten wir uns unbedingt für unsere gute Arbeit belohnen. Eine bessere Reaktion hätten die Jungs gar nicht zeigen können“, so Boldt.

Gleich drei Spieler des VdS Nievenheim schnürten gegen den TSV einen Doppelpack. Anders kennt es der 18-jährige Roberto Grillo auch gar nicht. Nach seinen zwei Treffern gegen den SV Uedesheim netzte er auch bei seinem Heimdebüt doppelt ein. Und das, ohne zuvor im Herrenbereich gespielt zu haben. Der zwei Jahre ältere Leon Bem, konnte in der Kreisliga A bereits einen Doppelpack schnüren. In der Bezirksliga reichten ihm dafür zwei Partien. „Die Mannschaftsleistung war hervorragend. Unsere jungen Spieler haben in den ersten zwei Begegnungen bewiesen, dass sie in die Bezirksliga gehören“, meinte Boldt.

Sieg für das Selbstbewusstsein

Für Routinier Kevin Scholz, der für den VdS bereits in der Oberliga auf Torejagd ging, war es einer von vielen Doppelpacks in seiner Karriere. Ein solches Torfestival kann in Nievenheim natürlich nicht ohne den amtierenden Torschützenkönig der Kreisliga A steigen. Mit Blick auf die ganze Saison hat der deutliche Sieg aber letztlich keine Relevanz für den VdS. Der Verband hat zwar die Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit nach dem letzten Spieltag abgeschafft, wenn es darum geht, wer Auf- und Abstiegsplätze belegt, doch nun zählt der direkte Vergleich und nicht die Tordifferenz. „Auch der Sieg gegen Meerbusch bringt uns nur drei Punkte. Daher dürfen wir uns nicht auf diesem Ergebnis ausruhen. Der Sieg gibt natürlich viel Selbstbewusstsein, das wir nutzen müssen, um noch mehr Gas geben zu können“, so Boldt.

Durch diesen beeindruckenden Erfolg beim Heim-Comeback nach einem Jahr ohne Bezirksliga wird den Aufsteiger in dieser Saison wohl so bald keine Mannschaft mehr unterschätzen. Der VdS Nievenheim scheint in der Bezirksliga angekommen zu sein. Den Eindruck möchte Boldt in den nächsten Wochen mit seinem Team bestätigen. „Das Spiel macht Lust auf mehr. Wir kennen unsere Stärken und wollen unserem Spiel treu blieben. Diese Energie wollen wir auch mit ins Derby nehmen“, berichtet Boldt.

Am kommenden Sonntag ist der Aufsteiger nämlich beim Stadtrivalen TSV Bayer Dormagen zu Gast. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der TSV als einziger Bezirksligist konkurrenzlos Stadtmeister. Den „Titel“ will der VdS in dieser Saison nach Nievenheim zurückholen.