 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Aufsteiger Upfingen will Spitzenreiter Dettingen/Glems stürzen

Überblick über den 7. Spieltag in der Bezirksliga Alb.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bezirksliga Alb
TSG Tübingen II
SGM Dettingen/Glems
Gomaringen
SG Reutling.

Sechs Spieltage in der Bezirksliga Alb sind gespielt, und noch immer marschiert die SGM Dettingen/Glems makellos durch die Liga. Doch der nächste Prüfstein wartet: Mit der TSG Upfingen gastiert der formstarke Aufsteiger beim Tabellenführer. Dahinter will der SV 03 Tübingen seine Verfolgerrolle festigen, während sich im Tabellenkeller gleich mehrere Teams in direkten Duellen beweisen müssen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Sickenhausen
TSV SickenhausenSickenhausen
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
15:00

Die Gastgeber stehen mit zehn Punkten auf Platz vier und spielen bislang eine starke Saison. Nach dem Remis in Gomaringen will Sickenhausen nun wieder einen Sieg feiern. Trotz zwölf erzielten Toren und zwölf kassierten Treffern reicht es für den TSV für einen vorderen Tabellenplatz. Ofterdingen reist mit acht Punkten an und hat zuletzt beim 1:1 in Reutlingen Moral bewiesen – trotz Unterzahl nach Gelb-Rot. Der Sieger dieses Spiels kann sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Zainingen
SV ZainingenSV Zainingen
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen II
15:00

Zainingen wartet auch nach sechs Spielen weiter auf den ersten Dreier. Mit nur zwei Punkten steht der SVZ auf Rang 14 und ist zum Siegen verdammt. Besonders bitter: Schon mehrfach führte die Mannschaft, gab die Punkte am Ende aber noch aus der Hand. Die TSG II kommt mit fünf Punkten ebenfalls unter Druck nach Zainingen. Nach der Niederlage gegen Hirschau braucht das Team dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht tiefer in den Keller abzurutschen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
SV Walddorf
SV WalddorfSV Walddorf
15:00

Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel. Hirschau hat sich mit sieben Punkten ins Mittelfeld gekämpft und zuletzt in Tübingen drei Zähler eingefahren. Walddorf dagegen steht mit nur einem Punkt am Tabellenende und wartet weiter auf den ersten Sieg. Der Aufsteiger kassierte bereits 19 Gegentore – die schwächste Defensive der Liga. In Hirschau soll endlich ein Erfolg her, sonst droht der Rückstand zu wachsen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV 03 Tübingen
SV 03 TübingenSV 03 Tübin.
SG Reutlingen
SG ReutlingenSG Reutling.
15:00

Der Tabellenzweite trifft auf den Tabellensechsten. Der SV 03 hat bereits 23 Tore erzielt und stellt damit die stärkste Offensive. Nach dem knappen 3:2-Sieg in Walddorf soll nun ein weiterer Dreier folgen, um den Druck auf Dettingen/Glems hochzuhalten. Die SG Reutlingen reist mit neun Punkten an, hat aber in der Offensive noch Luft nach oben. Das Team verteidigt stark, braucht aber mehr Durchschlagskraft, um den Favoriten zu gefährden.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Gomaringen
TSV GomaringenGomaringen
SGM Altingen/Entringen
SGM Altingen/EntringenSGM Altingen/Entringen
15:00

Beide Mannschaften trennen zwei Punkte und beide wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren. Gomaringen verspielte zuletzt beim 2:2 gegen Sickenhausen eine 2:0-Führung, während Altingen/Entringen nach der Niederlage gegen Pfullingen auch unter Druck steht. Es deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
TSG Upfingen
TSG UpfingenTSG Upfingen
15:00

Das Topspiel des Spieltags: Der ungeschlagene Tabellenführer trifft auf den Tabellendritten. Dettingen/Glems steht mit 18 Punkten und nur drei Gegentoren makellos da und ist das Maß aller Dinge. Doch Aufsteiger Upfingen hat mit vier Siegen aus sechs Spielen bewiesen, dass er mithalten kann. Das 5:1 in Pfrondorf zeigte die Offensivkraft des Teams, in dem Endler und Schneider derzeit treffsicher agieren. Ob der Aufsteiger tatsächlich den Favoriten stürzen kann, wird sich zeigen.

---

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
TV Derendingen
TV DerendingenDerendingen
15:30

Pfullingen II hat mit drei Siegen und einem Remsi aus sechs Spielen bereits zehn Punkte gesammelt und ist damit Teil der Spitzengruppe. Der TV Derendingen rangiert mit acht Punkten knapp dahinter und hat aber erst fünf Spiele absolviert. Beide Teams präsentieren sich bislang stark und wollen sich im Verfolgerfeld etablieren. Für Pfullingen bietet sich die Chance, sich dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

---

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
TSV Genkingen
TSV GenkingenGenkingen
16:00

Pfrondorf bleibt eines der Sorgenkinder der Liga. Nur ein Punkt aus fünf Spielen und schon 17 Gegentore belasten den SV schwer. Gegen Genkingen soll endlich der Befreiungsschlag gelingen. Die Gäste kommen nach dem dramatischen 3:2 gegen Zainingen mit Rückenwind und haben sich auf sieben Punkte verbessert. Für Pfrondorf ist es ein Schlüsselspiel, um nicht schon früh den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 026.9.2025, 06:00 Uhr
Patrick FreundAutor