Aufsteiger Upfingen will Spitzenreiter Dettingen/Glems stürzen

Sechs Spieltage in der Bezirksliga Alb sind gespielt, und noch immer marschiert die SGM Dettingen/Glems makellos durch die Liga. Doch der nächste Prüfstein wartet: Mit der TSG Upfingen gastiert der formstarke Aufsteiger beim Tabellenführer. Dahinter will der SV 03 Tübingen seine Verfolgerrolle festigen, während sich im Tabellenkeller gleich mehrere Teams in direkten Duellen beweisen müssen.

Zainingen wartet auch nach sechs Spielen weiter auf den ersten Dreier. Mit nur zwei Punkten steht der SVZ auf Rang 14 und ist zum Siegen verdammt. Besonders bitter: Schon mehrfach führte die Mannschaft, gab die Punkte am Ende aber noch aus der Hand. Die TSG II kommt mit fünf Punkten ebenfalls unter Druck nach Zainingen. Nach der Niederlage gegen Hirschau braucht das Team dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht tiefer in den Keller abzurutschen.

Die Gastgeber stehen mit zehn Punkten auf Platz vier und spielen bislang eine starke Saison. Nach dem Remis in Gomaringen will Sickenhausen nun wieder einen Sieg feiern. Trotz zwölf erzielten Toren und zwölf kassierten Treffern reicht es für den TSV für einen vorderen Tabellenplatz. Ofterdingen reist mit acht Punkten an und hat zuletzt beim 1:1 in Reutlingen Moral bewiesen – trotz Unterzahl nach Gelb-Rot. Der Sieger dieses Spiels kann sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau SV Walddorf SV Walddorf 15:00 PUSH

Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel. Hirschau hat sich mit sieben Punkten ins Mittelfeld gekämpft und zuletzt in Tübingen drei Zähler eingefahren. Walddorf dagegen steht mit nur einem Punkt am Tabellenende und wartet weiter auf den ersten Sieg. Der Aufsteiger kassierte bereits 19 Gegentore – die schwächste Defensive der Liga. In Hirschau soll endlich ein Erfolg her, sonst droht der Rückstand zu wachsen. ---

Der Tabellenzweite trifft auf den Tabellensechsten. Der SV 03 hat bereits 23 Tore erzielt und stellt damit die stärkste Offensive. Nach dem knappen 3:2-Sieg in Walddorf soll nun ein weiterer Dreier folgen, um den Druck auf Dettingen/Glems hochzuhalten. Die SG Reutlingen reist mit neun Punkten an, hat aber in der Offensive noch Luft nach oben. Das Team verteidigt stark, braucht aber mehr Durchschlagskraft, um den Favoriten zu gefährden. ---

Beide Mannschaften trennen zwei Punkte und beide wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren. Gomaringen verspielte zuletzt beim 2:2 gegen Sickenhausen eine 2:0-Führung, während Altingen/Entringen nach der Niederlage gegen Pfullingen auch unter Druck steht. Es deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin. ---

Das Topspiel des Spieltags: Der ungeschlagene Tabellenführer trifft auf den Tabellendritten. Dettingen/Glems steht mit 18 Punkten und nur drei Gegentoren makellos da und ist das Maß aller Dinge. Doch Aufsteiger Upfingen hat mit vier Siegen aus sechs Spielen bewiesen, dass er mithalten kann. Das 5:1 in Pfrondorf zeigte die Offensivkraft des Teams, in dem Endler und Schneider derzeit treffsicher agieren. Ob der Aufsteiger tatsächlich den Favoriten stürzen kann, wird sich zeigen. ---

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TV Derendingen Derendingen 15:30 PUSH

Pfullingen II hat mit drei Siegen und einem Remsi aus sechs Spielen bereits zehn Punkte gesammelt und ist damit Teil der Spitzengruppe. Der TV Derendingen rangiert mit acht Punkten knapp dahinter und hat aber erst fünf Spiele absolviert. Beide Teams präsentieren sich bislang stark und wollen sich im Verfolgerfeld etablieren. Für Pfullingen bietet sich die Chance, sich dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. ---

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr SV Pfrondorf SV Pfrondorf TSV Genkingen Genkingen 16:00 PUSH

Pfrondorf bleibt eines der Sorgenkinder der Liga. Nur ein Punkt aus fünf Spielen und schon 17 Gegentore belasten den SV schwer. Gegen Genkingen soll endlich der Befreiungsschlag gelingen. Die Gäste kommen nach dem dramatischen 3:2 gegen Zainingen mit Rückenwind und haben sich auf sieben Punkte verbessert. Für Pfrondorf ist es ein Schlüsselspiel, um nicht schon früh den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

