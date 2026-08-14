Aufsteiger Unterbach vertraut auf Kampfgeist und Kompaktheit

Das Ziel des SC ist der Klassenerhalt – Foto: Alexander Biehler

SV Hösel – SC Unterbach. Saisonpremiere in der Bezirksliga, Gruppe 1: Eine spannende Konstellation und für Unterbach gleich mal eine Art von Standortbestimmung. Schließlich schafften die Höseler, die an diesem Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Neuhaus Gastgeber des Aufsteigers sind, vor einem Jahr selbst erst den Sprung in die Bezirksliga. Als Zweiter hinter Meister Rhenania Hochdahl. Während die Rhenania nach einer Saison gleich wieder zurück in die Kreisliga A musste, verblieb der jetzt von Mesut Güngör trainierte SVH als Zwölfter des Tableaus in der Liga.

„Diesmal stehen wir nicht, wie noch vor einem Jahr, unter dem Druck, ein potenzieller Aufstiegsfavorit zu sein. Dennoch wollen wir so schnell wie möglich Punkte sammeln, um schon früh für eine stabile Basis im Kampf um den Klassenerhalt zu sorgen. Wir hatten eine ordentliche Vorbereitung. Unser Trainerteam hat aufgrund des großen Kaders einiges ausprobiert, das alles muss jetzt nach und nach passen,“ betont Dimi Thoidis. Der Sportliche Leiter des SCU sagt aber auch: „Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht. Wir müssen aber hinsichtlich der Startelf in den nächsten zwei, drei Wochen noch experimentieren, weil der eine oder andere Spieler angeschlagen oder in Urlaub ist.“

Stichwort Klassenerhalt: Nichts anderes hat sich auch der SCU als Saisonziel gesetzt. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bezirksliga im Dezember 2022 und drei vergeblichen Anläufen in der Folge ist dem Team von Chefcoach Axel Bellinghausen, dem weiterhin Co-Trainer Sven Flader und Torwartcoach Alen Batarilo als engste Mitarbeiter zur Seite stehen, im Juni endlich der große Wurf gelungen. Der Herausforderung Bezirksliga sehen sie am Niermannsweg in Unterfeldhaus einerseits gespannt, aber auch einigermaßen gelassen entgegen.

Allein in der Defensive fallen wohl mit David Mislovic, Mo Boussollami und Benedikt Dreist drei bewährte Kräfte aus. Da muss dann mit Till Consilius ein Spieler in der Abwehrzentrale aushelfen, der das im Verbund mit Zugang Luca Schmitz (SpVg. Frechen 20 II) im letzten Test bei Hilden 05/06 sehr ordentlich löste. Consilius kam im Sommer 2025 ohnehin als gelernter Abwehrmann vom Landesligisten VfB 03 Hilden II nach Unterbach, wurde dann aber von Axel Bellinghausen erfolgreich zum Offensivspieler umfunktioniert. Was 25 Tore in 28 Begegnungen nachhaltig unterstreichen.

Bellinghausen will sich nicht aus der Ruhe bringen lassen

Sich ohne längere Anlaufzeit an die höhere Liga gewöhnen, schnell anpassen – so lautet das Gebot für den Aufsteiger. Fakt ist, dass nicht nur die fußballerischen, sondern auch die physischen Voraussetzungen im neuen Umfeld hinsichtlich Tempo, Körperlichkeit und Zweikampfstärke größer sind.

Ex-Profi Bellinghausen, mit der Erfahrung von fast 300 Einsätzen in der ersten und zweiten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern und FC Augsburg, sieht diesen Anforderungen mit der nötigen Portion Souveränität entgegen: „Natürlich ist der Klassenerhalt unser oberstes Ziel. Dafür wird unsere Mannschaft alles geben. Gleich zu Beginn haben wir, der Papierform nach, mit Sparta Bilk, Benrath und TuRU drei namhafte Gegner, da sind wir direkt gefordert. Was uns in der Vergangenheit auszeichnete, nämlich Kampfgeist, Kompaktheit und ein vorbildlicher Teamspirit, das werden wir auch in der neuen Saison auf den Platz bringen. Wir haben absolutes Vertrauen in unseren Kader.“ Will heißen: Auch durch Rückschläge, die in der höheren Spielklasse nicht ausbleiben, will sich der Neuling nicht aus der Ruhe bringen lassen.