Aufsteiger, Umbrüche und erste Standortbestimmungen

Der OSC Vellmar und die SG Calden/Meimbressen kennen das Gefühl, wenn eine Saison zwischenzeitlich in die falsche Richtung läuft. Vellmar rettete sich in der vergangenen Spielzeit dank einer starken Schlussphase, während Calden nach einem zwischenzeitlichen Einbruch mit vier Siegen und 20:2 Toren doch noch souverän den Klassenerhalt schaffte. Nun treffen beide Mannschaften direkt zum Auftakt aufeinander.

Beim OSC fiel der personelle Umbau diesmal kleiner aus als in den vergangenen Jahren. Mit Luca-Maurice Bock, Florian Bergmann und Diart Ejupi kamen gleich drei Spieler vom FSV Dörnberg. Bock übernimmt zudem die Rolle des spielenden Co-Trainers und soll gemeinsam mit Bergmann der Defensive mehr Stabilität verleihen. Der Abgang von Akteuren wie Oliver Scherer, Kevin van der Veen und Lukas Geisler wiegt dennoch schwer.

Calden setzt dagegen nahezu vollständig auf die Mannschaft, die bereits in der vergangenen Saison mit 77 Treffern für Spektakel sorgte. Louis Siebert, Jason Fynn Busch, Hannes Dittmar und die Brüder Gerdesmeier bilden weiterhin eine eingespielte Offensive. Nach der erfolgreichen Premierensaison will sich die SG im Tabellenmittelfeld etablieren und möglichst früh von der Abstiegszone fernhalten. Das Duell in Vellmar dürfte zeigen, welches der beiden Teams schneller zu seiner gewünschten Stabilität findet.

Sieben Jahre nach dem Abstieg kehrt der 1. FC Schwalmstadt in die Verbandsliga zurück – und beginnt direkt mit dem Derby gegen den TSV Wabern. Trainer Ante Markesic hat die vergangenen Wochen vor allem genutzt, um die zahlreichen Neuzugänge in seine Mannschaft einzubauen. Mit Nestor Raul Orellana, Carlo Breves, Davi Brugnera Fagundes, Matheus de Mattos Almeida und Dominik Zahrndt ist der Aufsteiger sowohl in der Spitze als auch in der Breite besser aufgestellt.

Die Vorbereitung lieferte dennoch noch kein abschließendes Bild. Schwalmstadt zeigte gute Ansätze und eine erkennbare Geschlossenheit, besitzt im Spiel mit dem Ball aber weiterhin Entwicklungspotenzial. Auf die Mannschaft wartet mit Wabern sofort ein Gegner, der seine vergangenen beiden Verbandsliga-Spielzeiten jeweils auf Rang sechs und mit 50 Punkten beendet hat.

Die Zuckerrübenstädter gehen mit einer etablierten Achse um Luca Wendel, Jan Luca Schmeer, Patrick Herpe und Johannes Kördel in die Saison. Gleichzeitig wurde der Kader mit jungen Spielern wie Kerim Akin, Moritz und Mika Matthaei, Jonah Lukes sowie Jonah Goebel verjüngt. Offiziell bleibt der Klassenerhalt das Ziel, doch nach zwei stabilen Jahren wird der TSV von Teilen der Konkurrenz bereits deutlich höher eingeschätzt. Das Derby in Schwalmstadt liefert beiden Mannschaften eine frühe Standortbestimmung.

Gries beginnt in Dörnberg mit einem Umbau

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg FC Britannia Eichenzell Eichenzell 15:00 PUSH

Beim FSV Dörnberg endet mit dem ersten Spieltag endgültig eine Ära. Nach vier Jahren unter Robert Franke hat Patrick Gries die Verantwortung übernommen. Der neue Trainer, der zuvor beim TSV Wolfsanger und bei den Regionalliga-Frauen des KSV Hessen Kassel arbeitete, muss acht Zugänge integrieren und zwölf Abgänge auffangen. Besonders in der Defensive fehlt vertrautes Personal. Luca-Maurice Bock, Florian Bergmann, Tobias Gunkel und Dennis Grigat stehen nicht mehr zur Verfügung. Mit Cedric Schlinke, Tommy Ring, Roman Schaumburg und Leon Göbel kamen mögliche neue Bausteine, die sich zunächst finden müssen. Gries möchte Dörnberg offensiv variabler und im Spielaufbau breiter ausrichten, ohne die unter Franke entwickelte Stabilität vollständig aufzugeben. Gegen Britannia Eichenzell beginnt unmittelbar der Kampf um das ausgegebene Ziel Klassenerhalt. Nach dem siebten Platz im Vorjahr wirkt diese Vorgabe zurückhaltend, angesichts des personellen Umbruchs und der großen Zahl möglicher Absteiger aber nachvollziehbar. Der Auftakt im Bergstadion wird zeigen, wie weit die neu zusammengesetzte Mannschaft bereits ist.

Rengershausen feiert Premiere gegen runderneuerte Wölfe

Für den TuSpo Rengershausen ist das Heimspiel gegen den FSV Wolfhagen ein historischer Moment. Erstmals tritt der Verein in einer überregionalen Spielklasse an. Die Verantwortlichen hoffen zum Auftakt nicht nur auf einen gelungenen sportlichen Einstand, sondern auch auf eine vierstellige Zuschauerkulisse. Der Aufstieg ist eng mit Trainer Boris Bajic und dem Sportlichen Leiter Ibrahim Zahirovic verbunden, die die Mannschaft seit 2020 kontinuierlich entwickelt haben. Mit Patrick Krengel, Yasin Akman, Tim Bode, Malte Bandowski und Honore Samuel Zogbo wurde der Kader noch einmal prominent verstärkt. Rengershausen gilt deshalb trotz seiner Rolle als Neuling als Mannschaft, die sich vor der Konkurrenz nicht verstecken muss. Wolfhagen reist ebenfalls mit einem deutlich veränderten Kader an. Die Wölfe holten mit Haris Ljatifi, Bader Boukhatem, Fabrizio Di Giglio und Hazar Kanat gleich mehrere Spieler aus der Meistermannschaft von Hessen Kassel II. Dazu kommen unter anderem Leonid Mosneagu und Rückkehrer Melih Yilmaz. Die größte offene Frage betrifft den Angriff. Tjarde Bandowski, der in der vergangenen Saison 23 Treffer erzielte, läuft künftig für Klei/Hun/Doh auf. Trainer Christian Andrecht will dessen Tore nicht durch einen einzelnen Nachfolger ersetzen, sondern auf mehrere Angreifer verteilen. Neben Yilmaz stehen dafür Marcel und Jannis Fischer, Alexander Mayor sowie die jungen Alex Trailing und Marcel Yousseu bereit. Ausgerechnet beim ambitionierten Aufsteiger wartet auf die neu formierten Wölfe damit eine anspruchsvolle erste Bewährungsprobe. Lichtenau erwartet den Hessenliga-Absteiger