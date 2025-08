Aufsteiger, Umbrüche und Ambitionen

Nach Rang sechs in der Vorsaison bleibt der TSV Wabern seiner Linie treu: Ziel bleibt der Klassenerhalt. Trainer Patrick Herpe muss einen kleinen Umbruch moderieren, setzt aber weiterhin auf eine stabile Defensive und mehr Flexibilität in der Offensive. Beim schwierigen Auftakt in Fulda wird sich zeigen, wie schnell sich Neuzugänge wie André England oder Carlos Kuntz in das bewährte System einfügen können.