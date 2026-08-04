Aufsteiger übersehen und sorgen für Aufsehen – Spektakel in Großefehn

– Foto: Helge Janssen

Der erste Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 ist absolviert – und gleich zum Auftakt gab es klare Statements der Favoriten, torreiche Begegnungen und einen echten Krimi in Großefehn. Während mehrere Aufstiegskandidaten ihrer Rolle gerecht wurden, mussten einige Mannschaften bereits zum Saisonstart einen Rückschlag hinnehmen.

Auch der TV Bunde ließ zum Saisonstart nichts anbrennen. Beim SV BW Borssum feierten die Gäste einen ungefährdeten 3:0-Erfolg und untermauerten ihre Ambitionen. Borssum blieb offensiv weitgehend harmlos und wartet damit weiterhin auf die ersten Punkte.

Der Rückkehrer aus der Landesliga TuS Esens erwischte einen Start nach Maß und setzte sich mit 3:0 bei Concordia Ihrhove durch. Die Gäste präsentierten sich über weite Strecken souverän und ließen defensiv kaum etwas zu. Ihrhove hingegen fand nur selten ins Spiel und musste sich zum Auftakt deutlich geschlagen geben.

Auch der SV Wallinghausen durfte zum Auftakt jubeln. Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den FC Norden gelang ein gelungener Start in die Saison. Norden hielt die Begegnung lange offen, musste sich am Ende jedoch knapp geschlagen geben.

Aufsteiger Eintracht Ihlow startete mit einem verdienten Heimsieg in die neue Spielzeit. Gegen den TuS Middels setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sicherte sich die ersten drei Punkte. Middels hielt die Partie bis zum Schluss offen, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen.

Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gelang dem TuS Leerhafe-Hovel ein Auftakt nach Maß. Vor allem offensiv zeigte sich der Aufsteiger äußerst effizient und stellte früh die Weichen auf Sieg. Germania Leer hielt phasenweise dagegen, konnte die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

Auch Aufsteiger TSV Friesenstolz Riepe setzte gleich am ersten Spieltag ein deutliches Ausrufezeichen. Mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg bei der SG Larrelt/FA Wybelsum übernahmen die Gäste aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung. Die Gastgeber konnten dem hohen Tempo der Riepster über weite Strecken nicht folgen.

Das torreichste Spiel des Wochenendes lieferten sich Großefehn und Firrel. In einer offenen Begegnung mit sieben Treffern behielt Landesliga-Absteiger GW Firrel am Ende knapp mit 4:3 die Oberhand. Für den Aufsteiger aus Großefehn blieb trotz einer engagierten Leistung zum Saisonstart nur das Nachsehen.