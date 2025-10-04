Aufsteiger übernimmt die Tabellenführung, Spitze rückt zusammen

Als einziger Vertreter der LOTTO-Landesliga Nord hatte der SV Preussen Schönhausen in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren - und dabei blieb es am Samstag. Ein Doppelschlag durch Jan Frenkel und Jonathan Schäfer brachte Union Schönebeck den 2:1-Auswärtssieg in der Altmark und damit die Saisonzähler neun, zehn und elf. Die Preussen müssen dagegen weiter auf ihren ersten Landesliga-Dreier der Vereinsgeschichte warten - und rutschten aufgrund des Irxleber Punktes auf den Schlussrang ab.

Der Ummendorfer SV blieb auch im sechsten Auftritt unter Tino Leßmann ohne Niederlage. Freude über drei Punkte gab es dennoch erneut nicht. Im Heimspiel gegen den SV Stahl Thale (1:1) gab es für den USV das dritte Remis in Folge. Erst in der Nachspielzeit rettete Marcel Joachimski der Leßmann-Elf noch einen Zähler. Die Ummendorfer haben nun zwölf Punkte auf dem Konto.

In einem umkämpften Stadtderby hat der VfB Ottersleben das bessere Ende auf seiner Seite gehabt. Vor 139 Zuschauern gewann das Team von Oliver Malchau am Sonnabend mit 3:2 im Heimspiel gegen den SV Arminia Magdeburg. Bei diesem führte Doppelpacker Anton Fink die Ottersleber zum nunmehr vierten Sieg in Serie - und damit auf Tabellenplatz vier der Landesliga Nord. Vier Punkte hinter dem Spitzenreiter OSC bei noch einer Partie weniger.

Nach dem Remis gegen den Ummendorfer SV (1:1) und der ersten Niederlage dieser Landesliga-Saison im Spitzenspiel beim Oscherslebener SC (2:4) hat der FSV Saxonia Tangermünde zum dritten Mal in Folge nicht gewinnen können. Nach je einem Elfmeter-Treffer auf beiden Seiten trennte sich der "Rote Adler" mit einem 1:1-Unentschieden vom SV 09 Staßfurt.

Mit einem Auswärtssieg hat der SSV 80 Gardelegen wieder zur Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord aufgeschlossen. Nach dem 4:1-Erfolg im Altmark-Duell beim Osterburger FC steht der Verbandsliga-Absteiger punktgleich mit dem FSV Saxonia Tangermünde auf Rang drei - nur einen Zähler hinter dem Oscherslebener SC.

Es ist das ewige Duell in der Landesliga Nord. 42 Mal hatten sich die beiden Liga-Urgesteine SV Irxleben und der TuS Schwarz-Weiß Bismark schon seit der Wende in der Landesliga gegenüber. Am Sonnabend folgte das 43. Duell zwischen den Zweiten und Ersten der Ewigen Tabelle - und in diesem gab es keinen Sieger. Mit einem 1:1-Unentschieden teilten sich Irxleben und Bismark die Zähler.

Schon am Donnerstagabend hat der Oscherslebener SC die Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord erobert. Martin Gödecke schoss den Aufsteiger mit seinem fünften Saisontreffer zum 1:0-Auswärtssieg beim SV Fortuna Magdeburg II. Durch das Tangermünder Remis am Sonnabend geht der OSC als Tabellenführer aus dem siebten Spieltag.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den SV Fortuna II (2:0) hat es der SV Baalberge verpasst, sofort nachzulegen. Im Heimspiel unterlagen die Blau-Weißen am Sonnabend dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg mit 0:1. Daniil Shmelov erzielte für die Gäste aus dem Harz den goldenen Treffer zum ersten Auswärtssieg der Saison.

