Aufsteiger TuS Wickrath rockt die Bezirksliga Bezirksliga, Gruppe 3: Mit sieben Siegen aus den jüngsten acht Spielen schießt das Team von Dirk Horn und Gianluca Nurra auf den dritten Tabellenplatz.

Der TuS Wickrath ist in der vergangenen Saison durch die Kreisliga A marschiert und hat als dortiger Meister die Rückkehr in die Bezirksliga nach vielen Jahren in der Kreisliga A realisiert. Der Anfang lief dann in der neuen Spielklasse auch eher schleppend, aber einmal dort angekommen, rockt der TuS inzwischen die Bezirksliga, Gruppe 3. Der Aufsteiger ist inzwischen schon Dritter, wenngleich der Abstand zu Spitzenreiter DJK Fortuna Dilkrath, der schon ein wenig enteilt ist, bei elf Zählern liegt.

Vor einem Jahr wurde Gianluca Nurra, 24 Jahre alt und zuvor Spieler bei den Wickrathern, zum Co-Trainer des Wickrather Urgeisteins Dirk Horn (40), der nach seiner Zeit als Spieler auch zunächst Co-Trainer war und seit 2016 für die Wickrather verantwortlich zeichnet. Mit dem Aufstieg im ersten Halbjahr und der inzwischen begeisternden Rückrunde ist es für Nurra bisher blendend gelaufen. Für ihn gab es in der Hinrunde einen klar benennbaren Wendepunkt. "Nach dem 0:6 gegen Dilkrath haben wir uns zusammengesetzt und die Lage analysiert. Das Ergebnis war, dass wir eher wieder so auftreten wollen wie zuvor auch in der Kreisliga A. Wir haben beschlossen, uns nicht mehr den Gegnern anpassen, sondern unseren Stil durchziehen zu wollen", erklärt Nurra. Die Wickrather standen also fortan ein Stück weiter vorne, liefen die erste Linie an und pressten mehr - und haben seitdem den besagten Erfolg.

In den acht jüngsten Partien gab es sieben Siege und ein Remis gegen den SV Lürrip, so dass die Wickrather in der Tabelle nach oben schossen. So gewannen die Wickrather in Grefrath satt mit 7:1, zuletzt gab es ein 4:0 gegen Willich, ein 3:0 beim starken Mitaufsteiger Hülser SV und ein 3:1 gegen den TSV Meerbusch II.

Aber auch insgesamt lobt Nurra die Zusammenarbeit mit Dirk Horn in den höchsten Tönen. "Dirk entscheidet nichts alleine, wie besprechen alles im Team. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, so lerne ich auch sehr viel dazu. Und auf diese Art und Weise ist im Verein auch vieles zusammengewachsen. Wenn wir einen Mannschaftsabend machen, sind 20 bis 25 Spieler da, die Jungs machen auch privat sonst viel zusammen. Sollte die Mannschaft so zusammenbleiben, ist in den nächsten Jahren viel möglich", betont der Co-Trainer, der bei den Wickrathern bereits langfristig zugesagt hat und sich nun an seine Trainerscheine machen will. In der Kabine ist Nurra zudem der emotionale Part, ergänzt sich auch hier perfekt mit dem Chefcoach.

Punkten die Wickrather in den kommenden Wochen bis zur Winterpause so weiter, dürfte das Thema Ligaverbleib für den Aufsteiger bereits so gut wie erreicht sein. Dann werden die Wickrather wohl einfach mal auf sich zukommen lassen, wohin es am Ende gehen kann. Erste Gespräche mit Spielern für die neue Saison sind bereits gelaufen - denn auch die gehören durchaus mit in Nurras Aufgabenbereich. Am kommenden Sonntag geht es zum Abschluss der Hinrunde noch zum VfB Uerdingen, der mit 14 Zählern knapp am rettenden Ufer steht.