Aufsteiger TuS Westerholz holt ersten Punkt in der Landesliga

Der TuS Westerholz ist mit einem Achtungserfolg in die neue Landesliga-Saison gestartet und hat beim 2:2-Unentschieden bei der SG Wohnste/Holvede/Ippensen direkt den ersten Punkt geholt.

Der Aufsteiger erwischte einen Traumstart in die Partie. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgte Amina Beuck mit zwei sehenswerten Distanztreffern in der 12. und 13. Minute für eine frühe 2:0-Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ließ Westerholz defensiv nur wenig zu und ging mit diesem Vorsprung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich das Heimteam deutlich aggressiver und setzte die Gästeabwehr unter Druck. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG den Druck und verkürzte in der 46. Minute durch Nele Mehrkens. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: In der 59. Minute vollendete Louisa Casemir einen sauber herausgespielten Angriff über die rechte Seite und stellte auf 2:2.

In der Schlussphase drängte die Heimelf energisch auf den Sieg, verpasste jedoch mehrfach knapp den entscheidenden Treffer. Westerholz hingegen konnte nach den beiden frühen Glanzmomenten kaum noch gefährliche Aktionen verzeichnen. So blieb es bei einer Punkteteilung.