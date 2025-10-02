Aufsteiger TuS Kleines Wiesental glänzt mit blütenweißer Weste

Nach der Rückkehr in die Kreisliga A, Staffel West, scheint der TuS Kleines Wiesental die Einschätzung der Konkurrenten zu bestätigen. Als einziges Team hat die Mannschaft von Benjamin Bechtel eine blütenweiße Weste und noch keinen Punkt abgegeben. Der Trainer erläutert im fupa-Kreisligatipp seine Einschätzung der Lage und wirft einen Blick auf die Partien des sechsten Spieltags – insbesondere auf das eigene Spitzenspiel in Tegernau.

FuPa: Herr Bechtel, der TuS Kleines Wiesental hat bisher die volle Punktezahl aus den Spielen mitgenommen. Wie bewerten Sie die Anfangsphase der Saison? Worauf beruht der Erfolg?

Generell sehen wir als Aufsteiger von Spiel zu Spiel. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass wir in den ersten fünf Spielen die volle Punktzahl holen, hätte ich das sofort unterschrieben. Wir haben eine gute Mannschaft mit drei Neuzugängen plus fünf A-Jugendspielern – von denen sind aktuell drei zu Stammspielern avanciert –, die allesamt gut ins Team passen.