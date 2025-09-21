Aufsteiger TUS Haste baut seine Serie aus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück gewann der Aufsteiger TUS Haste gegen die SG Ostercappeln mit 3:2 Toren und baute seine Erfolgsserie auf sieben Punkte aus den letzten drei Spielen aus. Mit aktuell sieben Punkten konnte der Aufsteiger die Abstiegsplätze verlassen.
Es war ein sehr umkämpftes und teilweise hektischen Spiel. Jan Wilken brachte den Gastgeber nach 20 Minuten in Führung die Tom Fehrmann nach feiner Vorarbeit von Sebastian Langanke zehn Minuten später ausgleichen konnte. Joshua Wendt brachte den TUS Haste kurz vor der Pause erneut in Führung die der eingewechselte Zakhar Kratsylo zehn Minuten nach der Pause auf 3:1 ausbauen konnte. Matthis Fehrmann gelang noch der Anschlußtreffer für die Gäste. TUS Haste konnte den knappen Vorsprung - in Überzahl nach der gelb/roten Karte für Sebastian Langanke - über die Zeit retten.
Jan Wilken brachte TUS Haste in Führung. – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„Ein guter Kampf beider Mannschaften. Mit einer dezimierten Mannschaft haben wir ein gutes Spiel gemacht und aufgrund der zweiten Halbzeit verdient die drei Punkte geholt,“ sagte uns Alexander Spoida vom Trainerteam des TUS Haste.
Wie gehts es weiter?
TUS Haste spielt am kommenden Sonntag 28.09.2025 um 15.00 Uhr - im Fupa-Live-Ticker - beim Meisterschaftsanwärter TV Bohmte 01.
Die SG Ostercappeln spielt am nächsten Sonntag um 15.00 Uhr beim SC Rieste.