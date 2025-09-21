– Foto: Larissa Bergmann

Aufsteiger TUS Haste baut seine Serie aus SG Ostercappeln kassiert gelb/rote Karte gg Langanke Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. A SG Ostercappeln TuS Haste

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück gewann der Aufsteiger TUS Haste gegen die SG Ostercappeln mit 3:2 Toren und baute seine Erfolgsserie auf sieben Punkte aus den letzten drei Spielen aus. Mit aktuell sieben Punkten konnte der Aufsteiger die Abstiegsplätze verlassen.

Es war ein sehr umkämpftes und teilweise hektischen Spiel. Jan Wilken brachte den Gastgeber nach 20 Minuten in Führung die Tom Fehrmann nach feiner Vorarbeit von Sebastian Langanke zehn Minuten später ausgleichen konnte. Joshua Wendt brachte den TUS Haste kurz vor der Pause erneut in Führung die der eingewechselte Zakhar Kratsylo zehn Minuten nach der Pause auf 3:1 ausbauen konnte. Matthis Fehrmann gelang noch der Anschlußtreffer für die Gäste. TUS Haste konnte den knappen Vorsprung - in Überzahl nach der gelb/roten Karte für Sebastian Langanke - über die Zeit retten. Jan Wilken brachte TUS Haste in Führung. – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: „Ein guter Kampf beider Mannschaften. Mit einer dezimierten Mannschaft haben wir ein gutes Spiel gemacht und aufgrund der zweiten Halbzeit verdient die drei Punkte geholt,“ sagte uns Alexander Spoida vom Trainerteam des TUS Haste.