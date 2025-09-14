Aufsteiger Türkenfeld bleibt auch nach fünf Spielen ungeschlagen

Es bleibt dabei: Auch nach fünf Kreisliga-Partien hat Aufsteiger TSV Türkenfeld noch nicht verloren. Gegen den SC Maisach holte der TSV ein 1:1-Remis.

Türkenfeld - Mit einem leistungsgerechten Unentschieden haben sich der TSV Türkenfeld und der SC Maisach getrennt. Julian Zähling hatte die Gastgeber nach 65 Minuten in Führung gebracht. Den Maisacher Ausgleich hatte Max Rieber in der Schlussminute hergestellt.

„Natürlich ist so ein Ding ärgerlich, weil man glaubt, es fast schon geschafft zu haben“, sagte Türkenfelds Trainer Wolfgang Reinhardt in einer ersten Reaktion kurz nach dem Schlusspfiff. Insgesamt könne man sich aber nicht beschweren. „Es ist so okay, wie es ist.“ Mit dem einen Punkt könne man leben, immerhin sei man als Aufsteiger nach fünf Spielen noch ungeschlagen. „Das ist schon eine Leistung, die man anerkennen muss.“ Allerdings musste Reinhardt auch in dieser Partie eine gewisse Offensivschwäche feststellen. „Das ist nicht unsere Stärke. Wir sehen eher zu, dass wir hinten sauber bleiben.“

Maisachs Spielertrainer zufrieden

Seine Maisacher Kollege Thomas Stehle geht mit einer positiveren Stimmungslage aus dem Wochenende. Der Ausgleich sei zwar vom Zeitpunkt her sicher glücklich. „Aber das 1:1 war hochverdient, weil wir in der Schlussphase mehr investiert haben.“ Stehle verwies auf zwei gute Chancen seiner Truppe. Nur in der ersten Halbzeit war der SC Maisach nach Stehles Geschmack etwas zu vorsichtig zu Werke gegangen. Das sei aber auch dem Respekt „vor einem starken Aufsteiger geschuldet gewesen“.

Beide Trainer waren sich einig darin, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen sei. Ihre Höhepunkte hatte sie allein schon wegen der beiden Tore im zweiten Durchgang. Einziger Aufreger abseits der beiden Treffer waren nach einer halben Stunde zwei Zeitstrafen, die Schiedsrichter Oliver Schuhmacher gleichmäßig auf beide Mannschaften verteilt hatte.