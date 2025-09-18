Aufsteiger TSV Weilimdorf kommt in die Weststadt

Eine englische Woche voller Aufs und Abs gab es zuletzt für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nachdem es mit zwei Siegen gegen Berg und besonders spektakulär gegen Ehingen-Süd zunächst sechs Punkte gab, wollte die Mannschaft der Trainer Patrick Faber und Bastian Heidenfelder zum Abschluss auch bei den Young Boys Reutlingen dagegenhalten. Der Tabellenführer erwies sich dann allerdings als klar zu stark und behielt mit 4:0 die Oberhand.

Dennoch hat sich die Mannschaft aus der Aalener Weststadt mittlerweile gut in der Verbandsliga eingefunden. Nach einem kompletten Kaderumbruch im Sommer hatte man zunächst einmal abwarten müssen, wie sich die mit zahlreichen jungen Spielern besetzte Mannschaft schlagen würde. Sieben Verbandsligaspiele später steht nun der siebte Tabellenplatz für einen Kader, dessen Saisonziel sein wird, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern.

Auch der TSV Weilimdorf hat abwechslungsreiche Wochen hinter sich. Teils klaren Siegen wie einem 4:0 gegen die TSG Tübingen folgten derbe Klatschen wie ein 2:9 während der englischen Woche in Dorfmerkingen. Der TSV ist also durchaus eine Wundertüte, wenngleich der Trend klar nach unten zeigt. Drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen sind ursächlich für Rang 13 derzeit.