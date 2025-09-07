Aufsteiger TSV Weeze kassiert seine erste Niederlage

Die kleine Serie zum Saisonstart ist gerissen. Dreimal in Folge war der TSV Weeze nach seiner Rückkehr in die Bezirksliga ungeschlagen geblieben. Dabei hatte der Neuling insgesamt fünf Zähler eingefahren – eine respektable Bilanz. Im Freitagabendspiel gab es für den Aufsteiger jedoch nichts zu holen. Beim 0:4 (0:1) gegen die Sportfreunde Broekhuysen lief für das Team von Trainer Ferhat Ökce nur wenig zusammen.

Bereits nach sechs Minuten hatte Maurice Horster die Gäste nach einem Steckpass von Dennis Belzek in Führung gebracht. „Danach haben wir viele Fehlpässe gespielt, Situationen falsch eingeschätzt und entscheidende Zweikämpfe verloren. Wir haben leider so gar nicht in unseren Rhythmus gefunden und am Ende auch verdient verloren“, sagte Ökce.

In Durchgang zwei machten es die Gäste, bei denen nun nach vier Spielen neun Punkte auf der Habenseite stehen, dann deutlich. Eine traumhafte Direktabnahme von Luca Schmermas (63.) zog dem TSV Weeze den Stecker. Kurz darauf stellte Tom Beterams nach Vorarbeit von Norman Kienapfel auf 3:0 (70.). Das letzte Wort hatte Führungstorschütze Horster, der in der dritten Minute der Nachspielzeit von einem guten Pressing-Moment des eingewechselten Philipp Brock profitierte und den Endstand herstellte.

„Der Spielverlauf hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Wir haben früh das 1:0erzielt. Dann hat Weeze in der ersten Halbzeit ein sehr intensives Spiel abgeliefert. Wir haben gehofft, dass sie dieses Pensum nicht die ganze Zeit aufrechterhalten können. So kam es dann auch. Nach dem 2:0 kam nicht mehr viel Gegenwehr“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke nach der Partie.

Sein Gegenüber Ferhat Ökce richtete den Blick gleich wieder nach vorne. „Auch wenn das gestern aus unserer Sicht absolut kein Fußballgenuss war, haben wir weiterhin fünf Punkte auf dem Konto. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir unter der Woche gut trainieren und analysieren, wie es zu diesem Spiel gekommen ist. Dann gilt es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und weiterzumachen“, so der TSV-Coach.

TSV Weeze: Janssen – Winters (55. Broekmanns), Y. Gorthmanns, Aengenvoort, Feegers, Kühn (67. Giltjes), Schwarma (71. Cerkinaj), Thissen, Kashtanjeva (83. Nelleßen), J. Gorthmanns, Kassler (71. Erkis).

Sportfreunde Broekhuysen: Schaffers – Schmermas, Theelen (86. Peters), Peun, Horster, Hünnekens, Kienapfel (81. Agirman), Hesen (81. Hannalek), Beterams (74. Ernst), Thier (86. Brock), Belzek.