Aufsteiger TSV Riemsloh glücklos beim Auftakt

Tim Adling brachte den TUS Berge kurz nach dem Spielbeginn und nach fast einer Stunde Spielzeit mit einem Foulelfmeter mit 2:0 in Führung. Der Aufsteiger konnte seine aussichtsreichen Tormöglichkeiten nicht nutzen und unterlag am Ende nicht unverdient gegen einen starken TUS Berge.

"Eine unglückliche Niederlage zu Beginn der Bezirksliga Saison. Wir brauchten 10 Minuten um uns etwas anders andere Niveau zu gewöhnen. In der Zeit haben wir jedoch verdient das 1:0 für Berge kassiert. Danach haben wir das Spiel offen gestaltet und hatten auch direkt im Anschluß eine gute Möglichkeit zum 1:1. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwei bis drei gute Möglichkeiten um den Ausgleich zu erzielen. Durch einen Elfmeter geraten wir dann mit 0:2 in Rückstand; hätten aber auch im Gegenzug zwei Elfmeter bekommen müssen. Am Ende fahren wir mit null Punkten nach Hause. Sind aber gut in der Liga angekommen," sagte uns Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).