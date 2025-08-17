Aufsteiger TSV Köngen siegt in Unterzahl, FC Eislingen geht leer aus

Der Auftakt in die neue Saison der Landesliga Württemberg Staffel 2 brachte spannende Begegnungen, enge Partien und packende Tore. Besonders die Heimteams zeigten kämpferische Leistungen, während einige Auswärtsteams direkt erfolgreich in die Saison starteten. Schon am ersten Spieltag sorgten Elfmeter, späte Tore und Platzverweise für jede Menge Dramatik.
Der SV Waldhausen erwischte einen Traumstart in die Saison. Bereits in der 1. Minute brachte Tim Eckstein seine Mannschaft in Führung und setzte damit früh ein Zeichen. Kurz vor der Pause, in einer langen Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Michael Schiele in der 45.+7 Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang sorgte erneut Tim Eckstein in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung.
Der VfL Sindelfingen feierte einen erfolgreichen Saisonauftakt. Tahir Bahadir brachte sein Team in der 19. Minute in Führung. In der 69. Minute verwandelte Gianluca Gamuzza einen Foulelfmeter zum 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg. In der Nachspielzeit setzte Andre Simao in der 90.+4 Minute mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt. Sontheim bemühte sich zwar, fand jedoch keine Mittel, um den Gastgebern gefährlich zu werden.
In einer umkämpften Partie musste sich Bad Boll knapp geschlagen geben. Yannick Ruther sorgte in der 18. Minute für die frühe Führung der Gastgeber, doch Ehningen blieb dran und belohnte sich nach der Pause. Gabriel Körtge Corral traf in der 57. Minute zum Ausgleich, bevor Lars Jäger in der 86. Minute den späten Siegtreffer für die Gäste erzielte. Damit setzte Ehningen direkt zum Saisonbeginn ein Ausrufezeichen in der Fremde.
In Böblingen begann SC Geislingen stark und ging durch Mostapha Zaher in der 20. Minute in Führung. Die Gastgeber glichen kurz nach der Pause per Foulelfmeter durch Fabio Carneiro de Carvalho aus (49.). Sechs Minuten später erzielte Anton Lendl das entscheidende 2:1 (56.). Schiedsrichter Felix Günter leitete die Partie vor 120 Zuschauern.
TSV Köngen zeigte eine kämpferische Leistung auf fremdem Platz. Yannik Kögler brachte die Gäste früh in Führung (15.). GSV Maichingen blieb dran, doch Daniel Zimmermann erhöhte erst spät auf 0:2 (71.). Michael Klauß verkürzte für Maichingen auf 1:2 (84.), Daniel Zimmermann stellte kurz darauf den 1:3-Endstand her (88.). Zwischenzeitlich sah Lennart Lander von TSV Köngen die Gelb-Rote Karte (59.). Etienne Stollsteimer leitete die Partie vor 90 Zuschauern.
In Stuttgart entschieden die Gäste die Partie knapp für sich. Ekrem Servi erzielte das einzige Tor des Spiels in der 53. Minute und sicherte TSVgg Plattenhardt drei Punkte. Knut Krimmer pfiff das Spiel, 487 Zuschauer verfolgten die Begegnung.
Ein packendes Duell sahen die Zuschauer in Neuhausen. Markus Fickeisen brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch Florian Dölker glich noch vor der Pause zum 1:1 aus (42.). Fickeisen traf erneut in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+4), Marcel Mozer baute den Vorsprung auf 3:1 aus (73.), ehe Giuseppe Pirracchio für Echterdingen auf 3:2 verkürzte (75.). Tobias Lochmüller leitete die Begegnung.
TSV Bernhausen legte früh los: Bogdan Rangelov traf in der 8. Minute zum 1:0 und verwandelte in der 18. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Kurz vor Schluss sah Erik Meinlschmidt von Bernhausen Gelb-Rot (84.), doch das änderte nichts am Heimsieg. Hannah Rapp leitete die Partie.
