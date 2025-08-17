Aufsteiger TSV Köngen siegt in Unterzahl, FC Eislingen geht leer aus

In einer umkämpften Partie musste sich Bad Boll knapp geschlagen geben. Yannick Ruther sorgte in der 18. Minute für die frühe Führung der Gastgeber, doch Ehningen blieb dran und belohnte sich nach der Pause. Gabriel Körtge Corral traf in der 57. Minute zum Ausgleich, bevor Lars Jäger in der 86. Minute den späten Siegtreffer für die Gäste erzielte. Damit setzte Ehningen direkt zum Saisonbeginn ein Ausrufezeichen in der Fremde. ---

In Böblingen begann SC Geislingen stark und ging durch Mostapha Zaher in der 20. Minute in Führung. Die Gastgeber glichen kurz nach der Pause per Foulelfmeter durch Fabio Carneiro de Carvalho aus (49.). Sechs Minuten später erzielte Anton Lendl das entscheidende 2:1 (56.). Schiedsrichter Felix Günter leitete die Partie vor 120 Zuschauern.

---

TSV Köngen zeigte eine kämpferische Leistung auf fremdem Platz. Yannik Kögler brachte die Gäste früh in Führung (15.). GSV Maichingen blieb dran, doch Daniel Zimmermann erhöhte erst spät auf 0:2 (71.). Michael Klauß verkürzte für Maichingen auf 1:2 (84.), Daniel Zimmermann stellte kurz darauf den 1:3-Endstand her (88.). Zwischenzeitlich sah Lennart Lander von TSV Köngen die Gelb-Rote Karte (59.). Etienne Stollsteimer leitete die Partie vor 90 Zuschauern. ---

In Stuttgart entschieden die Gäste die Partie knapp für sich. Ekrem Servi erzielte das einzige Tor des Spiels in der 53. Minute und sicherte TSVgg Plattenhardt drei Punkte. Knut Krimmer pfiff das Spiel, 487 Zuschauer verfolgten die Begegnung. ---

Ein packendes Duell sahen die Zuschauer in Neuhausen. Markus Fickeisen brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch Florian Dölker glich noch vor der Pause zum 1:1 aus (42.). Fickeisen traf erneut in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+4), Marcel Mozer baute den Vorsprung auf 3:1 aus (73.), ehe Giuseppe Pirracchio für Echterdingen auf 3:2 verkürzte (75.). Tobias Lochmüller leitete die Begegnung. ---