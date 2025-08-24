Aufsteiger TSV Köngen siegt erneut, SC Geislingen in Torlaune

Am zweiten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zeigten die Mannschaften erneut hochklassigen Fußball mit einigen überraschenden Ergebnissen und spektakulären Torfolgen. Besonders der offene Schlagabtausch zwischen 1. FC Eislingen und MTV Stuttgart, aber auch die klaren Siege von SC Geislingen und TSV Köngen prägten den Sonntag. Spannung, Tore und Emotionen standen im Vordergrund, und die Fans erlebten zahlreiche Szenen, die den Spieltag zu einem vollen Erfolg machten.
---
Der SV Waldhausen feierte im Auswärtsspiel beim SV Böblingen einen hart erkämpften 1:0-Sieg. In der 54. Minute brachte Leon Weber sein Team in Führung und besiegelte damit den zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Die Gastgeber mussten ab der 80. Minute in Unterzahl weiterspielen, nachdem Alban Dodoli mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz großer Anstrengungen gelang Böblingen der Ausgleich nicht mehr. Waldhausen bleibt mit diesem Sieg ohne Gegentor.
---
Der TSV Bernhausen setzte seinen perfekten Saisonstart mit einem knappen 1:0-Erfolg beim TV Echterdingen fort. Schon in der 5. Minute brachte Jamie-Noah Demir die Gäste in Führung. Echterdingen musste ab der 45. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Marvin Kuhn mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl stemmten sich die Gastgeber gegen die Niederlage, doch die Gäste verteidigten den Vorsprung bis zum Abpfiff und sicherten sich drei weitere Punkte.
---
Die Gäste aus Maichingen setzten sich am Ende verdient durch. Valdrin Demolli brachte den GSV in der 19. Minute in Führung. Aristidis Perhanidis glich für Plattenhardt in der 33. Minute aus, doch Michael Klauß traf bereits drei Minuten später zur erneuten Führung für Maichingen (36.). Den Endstand besorgte Michael Klauß in der 77. Minute. Auf Seiten der Hausherren sah Nemanja Markovic in der 38. Minute Gelb-Rot.
---
TSV Köngen behauptete sich knapp gegen den VfL Sindelfingen. Max Schlotterbeck brachte Köngen in der 32. Minute in Führung, Yannik Kögler erhöhte auf 2:0 in der 61. Minute. Den späten Anschlusstreffer für Sindelfingen erzielte Gianluca Gamuzza in der 90. Minute.
---
SC Geislingen dominierte beim Auswärtsspiel in Sontheim/Brenz. Malik Eyüpoglu eröffnete den Torreigen in der 39. Minute, Mert Özdemir erhöhte auf 2:0 in der 52. Minute. Arsim Istrefi traf doppelt in der 57. und 75. Minute, bevor Marvin Mayer in der 90. Minute den 5:0-Endstand markierte.
---
Waldstetten setzte sich in einem engen Spiel knapp gegen Bad Boll durch. Can-Luca Groiss brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), Baran Ates glich für Bad Boll in der 35. Minute aus. Melih Furkan Zenen stellte den 2:1-Pausenstand her (45.), Silas Frank Podilczak erhöhte auf 3:1 (61.), Francisco Römpfer verkürzte für Bad Boll in der 63. Minute zum 3:2-Endstand.
---
Ehningen drehte einen Rückstand gegen Neuhausen. Luis Herzog traf für die Gäste in der 23. Minute, Tino Dannecker glich zwei Minuten später aus (25.). Lars Jäger brachte Ehningen in der 34. Minute in Führung. Ammar Memic glich erneut für Neuhausen in der 67. Minute aus. Marcel Berberoglu (76.) und Armin Zukic (80.) sorgten schließlich für den 4:2-Endstand.
---
Ein spektakuläres Torfestival lieferten sich Eislingen und Stuttgart. Salih Egrlic eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, Aykut Durna legte in der 27. und 55. Minute nach. Din Redzic verkürzte für Stuttgart in der 60. Minute. Thomas Arngold erhöhte auf 4:1 (74.), Robin Pauen stellte den 5:1-Zwischenstand her (83.). Vanja Lukic (86.) und Raphael Hahn (89.) sorgten noch für den 5:3-Endstand.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________