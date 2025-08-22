Aufsteiger TSV Botenheim und TSV Neuenstein mit schwerem Auftakt

Die Bezirksliga Franken startet in die neue Saison, geprägt von frischen Gesichtern und etablierten Teams. Vier Aufsteiger aus den Kreisligen – TSV Botenheim, Sportfreunde Untergriesheim, SGM Mulfingen/Hollenbach und TSV Neuenstein – wollen sich direkt in der Liga behaupten. Die Saison beginnt ohne Absteiger, sodass alle Mannschaften von Beginn an auf Punktejagd gehen und die Fans auf spannende Auftaktpartien hoffen dürfen.
---
Aufsteiger Sportfreunde Untergriesheim trifft gleich zum Auftakt auf TSV Erlenbach. Die Gastgeber wollen sich in der Bezirksliga beweisen, während Erlenbach den ersten Sieg der Saison anpeilt.
---
Sportfreunde Lauffen empfängt den SV Wachbach. Lauffen möchte vor heimischem Publikum stark starten, Wachbach strebt ebenfalls einen erfolgreichen Auftakt an.
---
FC Union Heilbronn empfängt den Aufsteiger SGM Mulfingen/Hollenbach. Union Heilbronn will mit einem Heimsieg Selbstvertrauen sammeln, Mulfingen/Hollenbach möchte direkt punkten.
---
Aufsteiger TSV Botenheim startet gegen Aramäer Heilbronn. Botenheim will sich in der neuen Liga etablieren, während die Gäste die ersten Punkte sichern möchten.
---
SG Sindringen/Ernsbach empfängt die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Beide Teams streben einen erfolgreichen Start in die Saison an und wollen früh ihre Ambitionen zeigen.
---
SG Stetten/Kleingartach trifft auf TG Böckingen. Stetten/Kleingartach möchte vor heimischem Publikum punkten, Böckingen ist auf einen positiven Saisonauftakt aus.
---
Aufsteiger TSV Neuenstein empfängt TSV Pfedelbach. Neuenstein will den Start in der Bezirksliga erfolgreich gestalten, Pfedelbach will sich dagegen früh in der oberen Tabellenhälfte positionieren.
---
FSV Friedrichshaller SV empfängt FSV Schwaigern. Beide Mannschaften wollen den Auftakt nutzen, um Selbstvertrauen für die kommenden Spiele zu tanken.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________