 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Robert Stolz

Aufsteiger TSV Botenheim und TSV Neuenstein mit schwerem Auftakt

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Die Bezirksliga Franken startet in die neue Saison, geprägt von frischen Gesichtern und etablierten Teams. Vier Aufsteiger aus den Kreisligen – TSV Botenheim, Sportfreunde Untergriesheim, SGM Mulfingen/Hollenbach und TSV Neuenstein – wollen sich direkt in der Liga behaupten. Die Saison beginnt ohne Absteiger, sodass alle Mannschaften von Beginn an auf Punktejagd gehen und die Fans auf spannende Auftaktpartien hoffen dürfen.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
14:00

Aufsteiger Sportfreunde Untergriesheim trifft gleich zum Auftakt auf TSV Erlenbach. Die Gastgeber wollen sich in der Bezirksliga beweisen, während Erlenbach den ersten Sieg der Saison anpeilt.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
15:00

Sportfreunde Lauffen empfängt den SV Wachbach. Lauffen möchte vor heimischem Publikum stark starten, Wachbach strebt ebenfalls einen erfolgreichen Auftakt an.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
15:00live

FC Union Heilbronn empfängt den Aufsteiger SGM Mulfingen/Hollenbach. Union Heilbronn will mit einem Heimsieg Selbstvertrauen sammeln, Mulfingen/Hollenbach möchte direkt punkten.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
15:00

Aufsteiger TSV Botenheim startet gegen Aramäer Heilbronn. Botenheim will sich in der neuen Liga etablieren, während die Gäste die ersten Punkte sichern möchten.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
15:00

SG Sindringen/Ernsbach empfängt die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Beide Teams streben einen erfolgreichen Start in die Saison an und wollen früh ihre Ambitionen zeigen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
15:00live

SG Stetten/Kleingartach trifft auf TG Böckingen. Stetten/Kleingartach möchte vor heimischem Publikum punkten, Böckingen ist auf einen positiven Saisonauftakt aus.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
15:00live

Aufsteiger TSV Neuenstein empfängt TSV Pfedelbach. Neuenstein will den Start in der Bezirksliga erfolgreich gestalten, Pfedelbach will sich dagegen früh in der oberen Tabellenhälfte positionieren.

---

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
15:30

FSV Friedrichshaller SV empfängt FSV Schwaigern. Beide Mannschaften wollen den Auftakt nutzen, um Selbstvertrauen für die kommenden Spiele zu tanken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.8.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor