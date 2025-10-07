Aufsteiger SVG Weißenberg II feiert seinen ersten Sieg

Für beide Mannschaften lief die Saison bisher nicht so doll: Nach sieben Spieltagen standen die SVG Weißenberg II und der FC Zons am Tabellenende der Kreisliga A – ohne einen einzigen Punkt. Zons noch hinter Weißenberg aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Dass nach dem direkten Aufeinandertreffen mindestens eine Mannschaft Punkte auf dem Konto haben würde, stand fest. Und die sicherte sich der Aufsteiger mit viel Moral.
Denn erstmal jubelte der FC Zons: Marcel Schmautz verwandelte in der 18. Minute einen Strafstoß, erzielte nach 30 Minuten ein Tor, das wegen einer Abseitsposition aberkannt wurde, ließ aber nicht locker und erhöhte wenig später auf 2:0. Kurz vor der Pause gelang Theo Flohe noch der Anschlusstreffer für Weißenberg. „Wir hatten von Anfang an mehr vom Spiel und 70 Prozent Ballbesitz. Aber wir haben vorne die Tore nicht gemacht und sind dann in Konter gelaufen“, berichtet SVG-Coach Markus Bartsch. „Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und das Spiel rumgerissen.“
Tom Nilgen drehte die Partie mit einem Doppelpack: Innerhalb von drei Minuten verwandelte er zwei Freistöße zu zwei Toren und plötzlich führte Weißenberg (65. Minute). Spannend blieb es allerdings bis zum Schluss, auch, weil die SVG sich selber dezimierte. Leon Pelzer musste mit „Gelb-Rot“ vom Platz (67.): Erst habe der Schiedsrichter wegen einer Schwalbe gepfiffen – „aus unserer Sicht ein klares Foul an Pelzer“, so Bartsch – und dann wegen eines unabsichtlichen Handspiels. Die Ampelkarte und Elfmeter für Zons waren das Resultat. „Diese Form der Doppelbestrafung gibt es eigentlich nicht“, stellte Bartsch verärgert fest. Das sah auch sein Spieler Mike Schön, der sich gerade aufwärmte, so und musst nach Diskussionen mit dem Unparteiischen ebenfalls mit der „Gelb-Rot“ runter.
Eigentlich sprach das Momentum also gegen Weißenberg. Aber zunächst parierte Robin Pinschuh den Strafstoß, ebenso den Nachschuss und verhinderte den Ausgleich. „Da stand er zweimal goldrichtig und hat grandios gehalten“, lobte der Trainer seinen Keeper. In Unterzahl verteidigte die SVG die knappe Führung und machte durch Philip Dickens Treffer in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Sack zu.
Viel los also im Kellerduell. Das entscheidende für den Sieg der SVG seien „Wille und Kampfgeist“ gewesen, sagte Markus Bartsch. „Die Jungs müssen noch verinnerlichen, dass wir in der Kreisliga A immer gegen Erste Mannschaften und oft gegen stärkere Teams spielen und sie darum kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen können. Wir haben ja auch gegen Wevelinghoven 2:0 geführt, aber dann einfach drei Gänge runtergeschaltet und noch deutlich verloren.“
Das lief diesmal besser, besonders nach den Gelb-Roten Karten: „Auch vorher hat die Mannschaft stark gespielt und gekämpft, aber danach noch mehr. Jeder hat sich für jeden reingeworfen, daran müssen wir anknüpfen und das in jedem Spiel auf den Platz bringen“, Bartsch. Die nächsten Gegner sind Straberg und Mit-Aufsteiger Orken. „Straberg wird ganz schwer, gegen Orken muss was drin sein“, so Bartsch. „Unser Saisonziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Dafür müssen wir zwei Mannschaften hinter uns lassen. Eine haben wir jetzt hinter uns. Eine muss noch folgen. Und auch den Rest wollen wir ärgern.“