Aufsteiger SVG Weißenberg II feiert seinen ersten Sieg

Viel los also im Kellerduell. Das entscheidende für den Sieg der SVG seien „Wille und Kampfgeist“ gewesen, sagte Markus Bartsch. „Die Jungs müssen noch verinnerlichen, dass wir in der Kreisliga A immer gegen Erste Mannschaften und oft gegen stärkere Teams spielen und sie darum kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen können. Wir haben ja auch gegen Wevelinghoven 2:0 geführt, aber dann einfach drei Gänge runtergeschaltet und noch deutlich verloren.“

Das lief diesmal besser, besonders nach den Gelb-Roten Karten: „Auch vorher hat die Mannschaft stark gespielt und gekämpft, aber danach noch mehr. Jeder hat sich für jeden reingeworfen, daran müssen wir anknüpfen und das in jedem Spiel auf den Platz bringen“, Bartsch. Die nächsten Gegner sind Straberg und Mit-Aufsteiger Orken. „Straberg wird ganz schwer, gegen Orken muss was drin sein“, so Bartsch. „Unser Saisonziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Dafür müssen wir zwei Mannschaften hinter uns lassen. Eine haben wir jetzt hinter uns. Eine muss noch folgen. Und auch den Rest wollen wir ärgern.“