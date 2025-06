Aufsteiger SV Kosova Osnabrück

Unter Trainer Frasher Berisha erreichte das Team um Spielführer Dadan Tafilaj die Vizemeisterschaft hinter dem Ausnahmeteam von Ballsport Eversburg und steigt als Tabellenzweiter wieder in die Kreilga auf. Dort war der Club über 20 Jahre Stammgast und schaffte so gar zweimal den Aufstieg in die Bezirksliga. Fupa wünscht der Mannschaft und dem Verein viel Glück und Erfolg in den neuen Spielzeit.