Aufsteiger SV Hoffeld II: "Nach dem Spiel gab es eine Bierdusche"

Auch als Vizemeister darf der SV Hoffeld II jubeln: In der Frauen-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen reicht Rang zwei zum direkten Aufstieg. Trainer Steffen Hustedt spricht über Teamgeist, Überraschungen – und eine anstehende Reise ins Allgäu.

Feier mit Pizza und Bierdusche

Der Aufstieg wurde ausgiebig gefeiert – trotz Platz zwei. „Nach dem Spiel gab es natürlich eine Bierdusche, Pizza und Getränke“, berichtet Trainer Steffen Hustedt. Die Vizemeisterschaft genügte, denn in dieser Saison war kein Relegationsspiel nötig: Der SV Hoffeld II steigt direkt in die Bezirksliga auf. Entsprechend groß war die Freude – auch wenn der Meistertitel an die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach ging.