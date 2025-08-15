Aufsteiger SV Dornach voll im Soll

Der SV Dornach ist ohne jegliche Anlaufschwierigkeiten in der Landesliga angekommen und bei drei Punkten Abstand zum Ersten ein Farbtupfer der Liga. Auch wenn die Tabelle nach sechs Spieltagen noch nicht die ganz große Aussagekraft hat, stehen die Dornacher so da, wie andere gerne dastehen würden. Bei dem Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Samstag, 13 Uhr) würde sich niemand wundern, wenn der Aufsteiger wieder dreifach punktet.

Mit sieben Zählern aus den letzten drei Spielen hat der Aufsteiger einen kleinen Lauf und er beweist auch, der Belastung einer Englischen Woch Stand halten zu können. Trainer Manuel Ring kommentiert die Lage eher mit einer Ja-Aber-Stimmung: „Ich will eigentlich jedes Spiel gewinnen. Aber ich bin schon im Großen und Ganzen zufrieden.“ Es ist das Naturell von Manuel Ring, nach dem Maximum zu streben. Der eine oder andere Zähler mehr hätte den guten Start zum Top-Top-Top-Start machen können.

Gegner Karlsfeld hat nur am ersten Spieltag gewonnen und da war Aufsteiger Neuperlach eher Abschießtruppe als Gegner (8:2). Das in der Liga seit Jahren etablierte Team holte aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte, aber alle Niederlagen waren superknapp. Zuletzt unterlag man in Hallbergmoos 1:2, wo vor einer Woche die Dornacher mit 4:2 spektakulär auftrumpften. Statistisch spricht alles für die Dornacher. Karlsfeld wirkte in den vergangenen Wochen ziemlich verunsichert.

Ein Problem könnte es gegen Karlsfeld werden, wenn mit Manuel Ring der Spielertrainer und Kopf der Mannschaft ausfallen würde. Dornachs Spielertrainer musste unter der Woche beim FC Unterföhring mit einer Muskelverletzung raus. Eine Pause zumindest als Vorsichtsmaßnahme ist wahrscheinlich.

SV Dornach: Bertic, Beutler, Albers, Buck, Hamdard, Mrowczynski, Kampmann, Partenfelder, Hanusch (Tauber), Bozoglu, Scholz