Aufsteiger SV Alfhausen springt über den Strich

Im Kellerduell gewann der Aufsteiger SV Alfhausen gegen den glücklosen Hagener SV mit 2:0 und konnte die Abstiegsplätze verlassen. Der Hagener SV liegt aktuell unter dem Strich.

Nils Droppelmann brachte den Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit nach feiner Vorarbeit von Marc Flottemesch mit 1:0 in Führung. Die Gäste erspielten einige gute Tormöglichkeiten, blieben aber im Abschluß erfolglos. Torwart Justus zur Lage und seine Abwehrspieler haben den knappen Vorsprung gut verteidigt. In der Nachspielzeit macht Carlo Lüschen mit seinem späten Treffer nach Vorarbeit von Tim Metzger den Deckel auf die Partie.

Es war ein offenes Spiel. Hagen hatte zunächst die besseren Chancen, aber wir haben immer wieder gute Konter gesetzt. Wir haben aber auch gut gearbeitet. Wirklich ein großes Lob an unsere Verteidigung. Wir haben dann das 1:0 gemacht und hatten das Momentum auf unserer Seite. Sind mit der Führung in die Halbzeit gegangen. Wir sind sehr gut in die zweite Halbzeit reingekommen. Wir das dann so ist, beim Stand von 1:0. Hagen wurde dann mutiger und hat sich einige Chancen erspielt. Wir hatten mit Justus heute auch einen guten Torwart, dass muss mann einfach sagen. Dann haben wir in der 93. Minute das 2:0 erzielt. Es war ein Arbeitssieg! Ich möchte ein großes Lob an die Mannschaft machen, sie hat viel dazu gelernt. Gut verteidigt und gute Punkte nach vorne gesetzt. Eine klasse Leistung der Mannschaft, lautet das Statement von Trainer Matthias Flebbe (SV Alfhausen).

"Ich bin einfach enttäuscht und traurig für meine Mannschaft, die gestern nicht viel falsch gemacht hat aber wieder das Tor nicht getroffen hat,“ sagte uns Trainer Mahtias Lührmann (Hagener SV).

Wie gehts weiter?

Der SV Alfhausen spielt am 05. Oktober 2025 um 15.00 Uhr beim SV Bad Laer.

Der Hagener SV spielt am Sonntag 12.10.25 um 15.00 Uhr beim FCR 09 Bramsche.