„Wir sind teilweise noch zu lieb“: Michael Hagmann, Trainer des SV 08 Laufenburg – Foto: Matthias Konzok
Aufsteiger SV 08 Laufenburg will sich in der Verbandsliga treu bleiben
Nach 20 Jahren kehrt der SV 08 Laufenburg auf die Bühne der Fußball-Verbandsliga zurück.
Der Aufsteiger muss sich an die höhere Liga anpassen, will seinem Stil aber treu bleiben.
Die Startphase einer Saison kann gerade für Aufsteiger richtungsweisend sein. Wenn ein Team die Euphorie mitnimmt und in einen positiven Lauf umwandelt und das Selbstvertrauen stärkt, kann dies den Anpassungsprozess an die neue Liga beschleunigen. Und so wollen sich auch die Fußballer des SV 08 Laufenburg möglichst geschwind in der Verbandsliga akklimatisieren. "Es wird deutlich schneller und körperbetonter zur Sache gehen", weiß Trainer Michael Hagmann. Mit jeder Liga steigen die Anforderungen: weniger Fehler, höhere Effizienz.