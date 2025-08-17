Aufsteiger SV 08 Laufenburg feiert Auftaktsieg gegen SC Pfullendorf

Die Warteschlange am Eingang des Waldstadions ließ erahnen, dass sich an diesem Fußballnachmittag eine ansehnliche Kulisse versammeln wird. In entspannter Atmosphäre ging es mit kleinen Schritten voran, in aller Ruhe ließ sich ein Blick auf die Meritentafel des SV 08 Laufenburg werfen: von der Meisterschaft der B-Klasse 1952, über die 1. Amateurliga von 1973 bis 1975 bis zu bisher drei Episoden in der Verbandsliga.

Nach 20 Jahren hat für Laufenburg am Samstag die vierte Episode im südbadischen Oberhaus begonnen. Für die aktuelle Mannschaft ist es nahezu komplettes Neuland, auch für Sandro Knab. Der 31-Jährige bestritt sieben Viertligapartien in der Schweiz, nun stand er erstmals in der hiesigen sechsten Liga auf dem Platz. "Ein Spiel wie jedes andere", Knab verspürte vor 420 Zuschauern keine besondere Anspannung vor dem Debüt.

Fünf Laufenburger Top-Chancen in den ersten 15 Minuten

Vielleicht auch, weil die Brust des Aufsteigers noch immer breit ist. Vor dem Spiel habe er, so Knab, gesagt: "Wenn wir unsere Leistung bringen, dann hat es jede Mannschaft in Laufenburg schwierig." Seine Worte sollten sich gegen den SC Pfullendorf, der auf seiner Meritentafel gar eine Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga (2000) anführen darf, bewahrheiten. Als Knab den 3:1-Sieg seines Teams als "verdient" einordnete, konnte man ihm nicht widersprechen.

Tore: 1:0 Knab (26.), 2:0 Hanser (64.), 2:1 Koller (68.), 3:1 Schäuble (90.+1). Schiedsrichter: Bugglin (Weil).