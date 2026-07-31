Aufsteiger suchen die ersten Punkte, Topspiel in Erlbach

Die Sportfreunde Schwaig konnten ihre Nachholpartie des ersten Spieltags gegen den TSV 1880 Wasserburg unter der Woche siegreich gestalten. Nun wollen die Schwaiger im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen den Schwung aus dem ersten Saisonerfolg mitnehmen. – Foto: Marc Marasescu

Eine Partie auf Augenhöhe wird in Erlbach erwartet: Der heimische SVE empfängt den FC Deisenhofen. Im Tabellenkeller kommt es zudem zum direkten Duell der punktlosen Mannschaften aus Heimstetten und Geretsried. Die Sportfreunde Schwaig bekommen es unterdessen mit dem FC Gundelfingen zu tun und wollen vor heimischer Kulisse den Dreier einfahren.

Der dritte Spieltag der Bayernliga Süd hält vor allem für die beiden Aufsteiger TSV Schwabmünchen und TSV Wasserburg richtungsweisende Aufgaben bereit. Beide Teams warten nach zwei Partien noch auf den ersten Punkt. Schwabmünchen gastiert beim FC Pipinsried, der mit zwei überzeugenden Siegen einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt hat und seine weiße Weste verteidigen möchte. Wasserburg reist derweil zum SV Kirchanschöring, der bislang lediglich einen Zähler verbuchen konnte und vor heimischer Kulisse den ersten Dreier anpeilt. Allzu belastbar ist das frühe Tabellenbild allerdings noch nicht. Nach lediglich zwei Spieltagen fällt es schwer, die tatsächliche Formstärke aller Mannschaften verlässlich einzuordnen.

Freitagabend

Heute, 18:30 Uhr FC Ismaning FC Ismaning SpVgg Landshut SpV Landshut 18:30 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten TuS Geretsried Geretsried 19:00 live PUSH

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Mit Geretsried erwartet uns eine Mannschaft, die ihre beiden unglücklichen Auftaktniederlagen gegen uns wettmachen möchte. Wir wissen die bisherigen Ergebnisse gegen starke Gegner richtig einzuordnen und werden Geretsried keinesfalls unterschätzen. Nach unserem ebenfalls schwachen Start müssen wir die grundlegenden Tugenden auf den Platz bringen: extrem diszipliniert verteidigen, jeden Zweikampf annehmen und mit Ball mehr Klarheit sowie Dominanz entwickeln. Gelingt uns das, bin ich absolut zuversichtlich, dass wir etwas Zählbares aus der Partie mitnehmen können." Personalien: Luka Arslan, Vitus Vochatzer und Konrad Lieschke stehen dem SV Heimstetten nicht zur Verfügung. Zudem fehlt Pirmin Lindner aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Hinter dem Einsatz von Robin Penski steht noch ein Fragezeichen. Fabian Cavadias und Severin Müller kehren in den Spieltagskader zurück, voraussichtlich steht auch Ikenna Ezeala wieder zur Verfügung. Martin Grelics (Trainer TuS Geretsried): "Wir haben die Niederlage gegen Pipinsried sachlich aufgearbeitet, viele Gespräche mit den Spielern geführt und im Training gezielt an unseren Themen gearbeitet. Jetzt geht es darum, mit viel Aufwand und hoher Energie in Heimstetten ein positives Ergebnis zu erzielen. Auch wenn Heimstetten rein von den Ergebnissen her keinen guten Start erwischt hat, erwartet uns eine Top-Mannschaft mit gut eingespielten Abläufen.“ Personalien: Nicht zur Verfügung stehen Alexander Bazdrigiannis, Gabriel Freimuth, Srdan Ivkovic, Isni Redjepi und Sebastian Rosina.

Heute, 19:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach FC Deisenhofen Deisenhofen 19:30 PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): “Mit Deisenhofen wartet eine schwierige Heimaufgabe auf uns. Die Mannschaft leistet seit Jahren sehr gute Arbeit und ist auch in dieser Saison wieder hervorragend gestartet. Wir wissen also um die Schwere der Aufgabe. Trotzdem wollen wir unser Heimspiel unbedingt erfolgreich gestalten und punkten. Bei unserem letzten Heimauftritt haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt, daran wollen wir anknüpfen.“ Personalien: Yannik Seils wird definitiv fehlen. Tobias Duxner hat muskuläre Beschwerden, bei ihm ist ein Einsatz noch fraglich. Nick Straßer fällt mit einer Zerrung ebenfalls sicher aus. Darüber hinaus fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Simon Hefter, David Vogl und Keeper Jonas Eschler. Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Für uns ist das Spiel in Erlbach natürlich ein absolutes Highlight: Top-Gegner, Top-Atmosphäre und ein Top-Stadion. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen fahren wir mit breiter Brust ins Holzland, wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Wir brauchen einen sehr guten Tag und vielleicht auch ein wenig Spielglück, um etwas Zählbares mit nach Deisenhofen zu nehmen." Personalien: Der FC Deisenhofen reist mit demselben Aufgebot wie beim vergangenen Spiel gegen den SV Kirchanschöring nach Erlbach.

Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig FC Gundelfingen Gundelfingen 19:30 live PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mit dem FC Gundelfingen erwartet uns ein äußerst starker Gegner. In der vergangenen Saison haben wir beide Duelle verdient verloren – der vierte Tabellenplatz der Gundelfinger kam nicht von ungefähr. Wir müssen uns auf ein sehr hohes und intensives Pressing einstellen, denn der Kader verfügt über eine enorme Qualität und kaum Schwachstellen. Entscheidend wird sein, die sich bietenden Räume klug zu nutzen und hinter die gegnerische Abwehrreihe zu gelangen. Uns steht ein extrem intensives Spiel bevor." Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Nach unserem ersten Saisonsieg sind wir natürlich erleichtert. Gleichzeitig wartet mit dem nächsten Gegner ein echtes Brett auf uns, denn er befindet sich aktuell in bestechender Form. Trotzdem wollen wir an die Leistung aus der vergangenen Woche anknüpfen und hoffen, dass wir diesmal nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personalien: Weiterhin ausfallen werden Mehmet Fidan und Niklas Fink, die jeweils an einem Kreuzbandriss laborieren. Michi Singer befindet sich bereits wieder im Aufbautraining. Auch Kevin Lochbrunner arbeitet nach seinem Syndesmosebandriss am Comeback. Neu beziehungsweise zusätzlich fehlt Elias Weichler aufgrund eines Innenbandanrisses im Knie vorerst.

Samstag

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Natürlich wollen wir nach der Niederlage in Schalding-Heining sofort wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Besonders ärgerlich war die Art und Weise, weil wir nach einer 2:0-Halbzeitführung durch das schnelle Gegentor und die frühe Gelb-Rote Karte völlig aus dem Rhythmus geraten sind und das Spiel anschließend noch aus der Hand gegeben haben. Jetzt gilt unser voller Fokus dem Heimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen. Wir wissen, dass Aufsteiger gerade zu Saisonbeginn mit viel Euphorie auftreten und jeder Gegner in der Bayernliga schwer zu bespielen ist. Trotzdem ist unser Anspruch klar: Wir wollen von Beginn an konzentriert auftreten, die Partie aktiv gestalten und mit der Unterstützung unserer Zuschauer die drei Punkte in Kottern behalten." Ludwig Dietrich (Trainer FSV Pfaffenhofen): "Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen sind wir mit unserer Ausbeute zufrieden. Besonders positiv ist, dass wir bislang noch ohne Gegentor geblieben sind. An dieser defensiven Stabilität wollen wir auch in Kottern festhalten. Gleichzeitig wissen wir, dass wir vor allem mit dem Ball noch mehr Qualität zeigen können, als es in den ersten beiden Partien der Fall war. Mit Kottern wartet ein schweres Auswärtsspiel auf uns. Sie sind eine robuste und eingespielte Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Dennoch fahren wir mit dem klaren Ziel nach Kottern, etwas Zählbares mitzunehmen.“ Personalien: Thomas Rausch und Lucas Schweiger fallen verletzungsbedingt aus. Zudem steht Jonas Redl aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ansonsten kann der FSV Pfaffenhofen auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Der SV Erlbach um Trainer Lukas Lechner (rechts) empfängt am dritten Spieltag der Bayernliga Süd den FC Deisenhofen. – Foto: Norbert Herrmann

Morgen, 17:30 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 17:30 PUSH

Manuel Omelanowsky (spielender Co-Trainer SV Kirchanschöring): "Wir sind natürlich zufrieden, dass wir in Deisenhofen gegen einen starken Gegner unseren ersten Punkt geholt haben. Das war eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zum Auftakt gegen Landshut. Mit Wasserburg wartet nun erneut ein sehr starker Aufsteiger, der vor allem offensiv individuell hervorragend besetzt ist. Für uns wird es darauf ankommen, körperlich dagegenzuhalten und den Weg aus der vergangenen Woche konsequent weiterzugehen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den ersten Dreier holen und die Punkte in Kirchanschöring behalten. Dafür müssen wir mit Leidenschaft und hoher Intensität auftreten." Personalien: Personell stellt sich die Lage ähnlich wie in der Vorwoche dar.