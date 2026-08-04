Aufsteiger-Stürmer an der Spitze – zwei Doppelpacker dahinter

Maurice Untersänger (mitte) thront ganz oben! – Foto: Ferazin, Pfaffenhofen, Goldber

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Etwas überraschend steht ein Stürmer des Aufsteigers aus Pfaffenhofen an der Spitze der Bayernliga-Süd-Torjäger. Maurice Untersänger traf in drei Spielen viermal und verhalf seinem FSV maßgeblich zu einem nahezu perfekten Start in die neue Saison.

Dicht dahinter lauern Markus Gallmaier aus Schalding und Florian Gebert aus Pipinsried. Beiden Torschützen gelangen bislang jeweils drei Treffer. Während Gallmeier gegen Kottern einen Doppelpack schnürte, schob Gebert dem TuS Geretsried zwei Buden ein.