Allgemeines
– Foto: Christiane Kuhn

Aufsteiger startet mit sechs Punkten, Remis in Roßlau

Landesklasse 4 +++ Die Übersicht aller Begegnungen am zweiten Spieltag

Zum Saisonstart waren Sieger in der Landesklasse 4 rar. Nur der SV Eintracht Elster, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und die SG Empor Waldersee hatten am ersten Spieltag jeweils drei Punkte verbuchen können. Die anderen vier Begegnungen endeten mit Unentschieden.

Gestern, 18:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
1
1
Abpfiff

Mit zumindest einem Remis ging es am Freitagabend gleich weiter. Der SV Germania Roßlau und der TuS Dessau-Kochstedt trennten sich vor 199 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei verpassten die Hausherren mit einem Elfmeter in der 88. Minute die große Chance zum ersten Saisonsieg.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
1
3
Abpfiff

Bereits zwei Dreier auf dem Konto hat die SG Empor Waldersee. Nach dem 1:0-Auftaktsieg über den FC Victoria Wittenberg gewann der Aufsteiger am Freitagabend mit 3:1 zu Gast beim SV Seegrehna. Nach der Führung durch Ebrima Ceesay (45.+3) und dem Ausgleich der Gastgeber durch Theo Geissler (50.) sorgten Jason Schilling (70.) und Adrian Westendorf (81.) in der Schlussphase für den Auswärtssieg.

Weiter geht es am Sonnabend mit fünf Duellen. Der SV Pouch-Rösa empfängt den FC Stahl Aken. Der SV Friedersdorf lädt den SV Blau-Weiß Coswig. Der Dessauer SV 97 erwartet die Zweitvertretung des 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Mit dem FC Victoria Wittenberg und der SG Trebitz treffen sich zwei Teams, die am ersten Spieltag unterlagen. Außerdem steigt der SV GOLPA im Heimspiel gegen den SV Allemannia Jessen als letztes Team in die neue Serie ein. Dagegen hat der SV Eintracht Elster spielfrei.

Heute, 15:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
15:00

____________________
