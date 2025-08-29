Aufsteiger startet mit sechs Punkten, Remis in Roßlau

Zum Saisonstart waren Sieger in der Landesklasse 4 rar. Nur der SV Eintracht Elster, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und die SG Empor Waldersee hatten am ersten Spieltag jeweils drei Punkte verbuchen können. Die anderen vier Begegnungen endeten mit Unentschieden.

Mit zumindest einem Remis ging es am Freitagabend gleich weiter. Der SV Germania Roßlau und der TuS Dessau-Kochstedt trennten sich vor 199 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei verpassten die Hausherren mit einem Elfmeter in der 88. Minute die große Chance zum ersten Saisonsieg.

Weiter geht es am Sonnabend mit fünf Duellen. Der SV Pouch-Rösa empfängt den FC Stahl Aken. Der SV Friedersdorf lädt den SV Blau-Weiß Coswig. Der Dessauer SV 97 erwartet die Zweitvertretung des 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Mit dem FC Victoria Wittenberg und der SG Trebitz treffen sich zwei Teams, die am ersten Spieltag unterlagen. Außerdem steigt der SV GOLPA im Heimspiel gegen den SV Allemannia Jessen als letztes Team in die neue Serie ein. Dagegen hat der SV Eintracht Elster spielfrei.

Bereits zwei Dreier auf dem Konto hat die SG Empor Waldersee. Nach dem 1:0-Auftaktsieg über den FC Victoria Wittenberg gewann der Aufsteiger am Freitagabend mit 3:1 zu Gast beim SV Seegrehna. Nach der Führung durch Ebrima Ceesay (45.+3) und dem Ausgleich der Gastgeber durch Theo Geissler (50.) sorgten Jason Schilling (70.) und Adrian Westendorf (81.) in der Schlussphase für den Auswärtssieg.

Heute, 15:00 Uhr SV GOLPA SV GOLPA SV Allemannia Jessen Jessen 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC Victoria Wittenberg Victoria WB SG 1919 Trebitz Trebitz 15:00 PUSH

