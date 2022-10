Aufsteiger SSV Alkenrath zahlt Lehrgeld Kreisliga A Köln: So lief der Spieltag für die Leverkusener Mannschaften.

SV Gremberg-Humboldt – SV Schlebusch II 1:2 (1:0). Mit dem zweiten Sieg in Serie befinden sich die Schlebuscher Reserve-Fußballer weiter auf dem Vormarsch. Die Gäste benötigten allerdings eine Hälfte, um in die Spur zu finden. „Bei der Halbzeitansprache musste es schon ein wenig lauter und die Jungs wachgerüttelt werden“, sagte Trainer Alessandro Caligiuri. Maik Winter (49.) und Tim Herbel (68.) drehten die Partie zugunsten des SVS II.

SV Bergfried Leverkusen – FC Pesch II 4:1 (2:1). Von einem verdienten Sieg sprach Trainer Hannes Diekamp nach dem Erfolg im Heimspiel gegen den Tabellenachten aus Köln-Pesch. „Wir haben uns das Leben zeitweise aber selbst schwer gemacht. Auf die komplette Spieldauer gesehen war es aber absolut in Ordnung, dass wir die Punkte bei uns behalten haben“, betonte der Coach. Torsten Sperlich erzielte nach elf Minuten das 1:0, doch die Platzherren brachten sich selbst aus dem Konzept, als sich das Team in der 25. Minute einen folgenschweren Abspielfehler in der Defensive erlaubte und es plötzlich 1:1 stand. Auf Sperlich war aber Verlass: Er traf in der 39. Minute zur erneuten Führung, ehe Jan Fromke (76.) und Till Juber (86.) für die Entscheidung sorgten.