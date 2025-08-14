Aufsteiger SSC Tübingen will bei der SG Empfingen den nächsten Sieg

Nach der 0:3-Niederlage gegen SSC Tübingen im ersten Spiel wird der VfL Pfullingen alles daran setzen, gegen den VfL Mühlheim, der sich mit einer 1:4-Niederlage gegen SV Zimmern zum Auftakt geschlagen geben musste, einen Sieg einzufahren. Mühlheim wird auf die Reaktion von Pfullingen vorbereitet sein, während beide Teams die ersten Punkte der Saison dringend benötigen. ---

Der SV Nehren konnte sich im ersten Spiel mit einem 3:2-Sieg gegen VfB Bösingen durchsetzen und wird nun zu Hause gegen TSV Harthausen/Scher antreten, der nach einer 0:3-Niederlage gegen SC 04 Tuttlingen auf die ersten Punkte wartet. Nehren möchte die gute Form beibehalten, während Harthausen/Scher einen erfolgreichen Saisonstart anstrebt. ---

Die Spvgg Freudenstadt, die sich mit einem 2:0-Sieg gegen FC 07 Albstadt in der ersten Runde gut präsentierte, trifft auf TSG Balingen II, der mit einer deutlichen 0:5-Niederlage gegen SV Croatia Reutlingen in die Saison startete. Freudenstadt geht als Favorit in das Heimspiel, muss jedoch aufpassen, nicht von Balingen überrascht zu werden, das sich schnell rehabilitieren möchte. ---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr SG Empfingen SSC Tübingen

SSC Tübingen, der Aufsteiger aus der Bezirksliga, startet mit einem eindrucksvollen 3:0-Sieg gegen VfL Pfullingen. Sie treffen nun auf SG Empfingen, die zum Start pausierte. Empfingen wird alles daransetzen, den Aufsteiger zu stoppen, während Tübingen mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung anstrebt. ---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr SV Zimmern SV Seedorf

SV Zimmern, der mit einem 4:1-Sieg gegen VfL Mühlheim fulminant in die Saison startete, empfängt nun den SV Seedorf, der sich mit einem knappen 1:0-Sieg gegen TuS Ergenzingen durchsetzen konnte. Zimmern wird als Favorit ins Spiel gehen, doch Seedorf wird alles versuchen, um sich zu behaupten und einen weiteren Erfolg zu feiern. ---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen FC 07 Albstadt

SC 04 Tuttlingen konnte sich mit einem 3:0-Sieg gegen TSV Harthausen/Scher gut in die Saison starten und empfängt nun den FC 07 Albstadt, der sich mit einer 0:2-Niederlage gegen Spvgg Freudenstadt schwer tat. Tuttlingen will den guten Start bestätigen und auf die vollen drei Punkte aus dem Heimspiel hoffen. ---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen VfL Nagold

SV Croatia Reutlingen hat mit einer klaren 5:0-Niederlage gegen TSG Balingen II einen schwachen Start hingelegt und möchte nun zu Hause gegen VfL Nagold punkten. Nagold konnte sich noch nicht beweisen, da das Spiel gegen SG Empfingen auf den 20.08. verschoben wurde. ---