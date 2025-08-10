 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Tim Junker (am Ball) erzielt der erste Führung für seine Farben und jubelt am Ende mit seinen Kollegen vom SSC Burg über einen 3:1-Auftaktsieg gegen den FC GErmania Okriftel. © Isabel Althof
Aufsteiger SSC Burg verdient sich den Sieg nach der Pause

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga erleben die Herborner gegen den FC Germania Okriftel einen Traumstart in die neue Saison. Der Coach ist vor allem vom Mut seiner Männer angetan +++

Herborn-Burg. Aufsteiger SSC Burg hat einen Traumstart in die neue Verbandsliga-Saison gefeiert. Gleich zum Auftakt schlug die Herborner Stadtteilelf den FC Germania Okriftel mit 3:1 (0:1) und belohnte sich daheim für eine tolle Steigerung nach der Pause.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

