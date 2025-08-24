Aufsteiger SSC Burg demontiert FV Breidenbach

Herborn-Burg. Der FV Breidenbach ist in der Fußball-Verbandsliga beim Aufsteiger SSC Burg mächtig unter die Räder gekommen. Am Ende der 90 Minuten leuchtete ein 7:1 (4:0) von der Anzeigetafel. Damit haben die Breidenbacher nach fünf Partien weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto.