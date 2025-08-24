Aufsteiger SSC Burg demontiert FV Breidenbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn-Burg. Der FV Breidenbach ist in der Fußball-Verbandsliga beim Aufsteiger SSC Burg mächtig unter die Räder gekommen. Am Ende der 90 Minuten leuchtete ein 7:1 (4:0) von der Anzeigetafel. Damit haben die Breidenbacher nach fünf Partien weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto.