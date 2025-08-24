 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Freude pur: Felix Kessler und der SSC Burg demontieren in der Fußball-Verbandsliga Mitte den FV Breidenbach. © Isabel Althof
Freude pur: Felix Kessler und der SSC Burg demontieren in der Fußball-Verbandsliga Mitte den FV Breidenbach. © Isabel Althof

Aufsteiger SSC Burg demontiert FV Breidenbach

Teaser VL MITTE: +++ Die Krise des FV Breidenbach nimmt in der Fußball-Verbandsliga immer mehr Formen an. Währenddessen strotzt der SSC Burg nach dem Sieg vor Selbstvertrauen +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Breidenbach
SSC Juno Burg

Herborn-Burg. Der FV Breidenbach ist in der Fußball-Verbandsliga beim Aufsteiger SSC Burg mächtig unter die Räder gekommen. Am Ende der 90 Minuten leuchtete ein 7:1 (4:0) von der Anzeigetafel. Damit haben die Breidenbacher nach fünf Partien weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 024.8.2025, 21:59 Uhr
RedaktionAutor