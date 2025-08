Aufsteiger SpVgg Trabitz grüßt als alleiniger Ligaprimus

Blicken wir noch an den unteren Rand des Klassements. Hier rangieren insgesamt fünf Mannschaften punktgleich mit einem Zähler auf der Habenseite. Als eines von vier punktlosen Team des ersten Spieltags, holte sich der SC Eschenbach beim 2:2 in Eslarn zumindest einen ersten Punkt und schloss damit zu vier Mitstreitern auf.

Ebenfalls knapp ging es bei zwei weiteren Matches zu, die besondere Spannung versprachen. In der Partie zweier Mannschaften, die zum Favoritenkreis der Liga gezählt werden, landete Bezirksligaabsteiger SV Grafenwöhr beim 2:1 gegen den FC Tremmersdorf seinen ersten Saisonsieg, wie in Trabitz fiel der entscheidende Treffer spät, nämlich in der 90. Minute. Schließlich behielt der FC Vorbach im stets brisanten Derby mit dem ASV Haidenaab trotz einer halbstündigen Unterzahl mit 1:0 die Oberhand.

Obwohl ab Mitte des ersten Spielabschnitts mit einem Mann weniger am Feld - der junge Schlussmann Elias Werner war des Feldes verwiesen worden (25.) - sah die Grenzlandelf bis in die Nachspielzeit mit dann einem Feldspieler im Tor (Michael Rupp) als der Sieger dieser Partie aus, ehe dem Gast in Person von Manuel Bitterer noch der Gleichstand gelang.

1:1 stand es zur Pause, in numerischer Unterzahl zog sich die Grenzlandelf nach Wiederbeginn verständlicherweise zurück. Eschenbach im Vorwärtsgang, tat sich aber gegen die massierte TSV-Deckung schwer, zu Großchancen zu kommen. Nach einem kapitalen Torwartfehler der Gäste lagen die Hausherren nach 53 Minuten plötzlich sogar wieder in Front. Die Gäste danach weiter bemüht, doch schien ihnen mit zunehmender Spieldauer gegen kampferisch starke Hausherren die Zeit davon zu laufen, erst recht, nachdem sie in der 89. Minute ebenfalls einen Spieler mit Platzverweis verloren. Dennoch sollten sich die Dal-Mannen noch einen Punkt sichern, drei Minuten vor Ablauf der "Overtime" gelang ihnen das umjubelte 2:2.

"Wir haben uns in den ersten Minuten schwer getan, meine Mannschaft war ein wenig nervös. Nach einem Standard haben wir dann das 1:0 erzielt. Ab diesem Zeitpunkt waren die Spielanteile auf unserer Seite, jedoch mussten wir sehr früh im Spiel eine Rote Karte unseres Goalies hinnehmen. In der Folge waren wir dann 70 Minuten in Unterzahl und ein Feldspieler hütete das Tor. Dabei brachten wir eine kämpferisch sehr gute Leistung, zwischenzeitlich gingen wir sogar noch 2:1 in Führung. Doch ein Unterzahlspiel über eine so lange Distanz ist kräftezehrend und hat uns am Ende dann doch den Sieg gekostet, da Eschenbach das Chancenplus dann spät im Spiel doch noch genutzt hat. Unterm Strich bin ich mit dem Unentschieden zu zehnt zufrieden, auch wenn sich der späte Ausgleich wie eine Niederlage anfühlt", so der Spielertrainer des Gastgebers, Peter Rackl.

"Wir hatten schon vor dem Platzverweis die Mehrzahl an Chancen, konnten diese jedoch leider nicht nutzen. Durch einen Kopfball nach Ecke sind wir in Rückstand geraten, konnten diesen bis zum Halbzeitpfiff egalisieren. Nach der Pause stand Eslarn aufgrund der numerischen Unterlegenheit sehr tief und ging durch den einzigen Schuss auf unser Tor wieder in Führung. In der Nachspielzeit hat sich die Mannschaft wenigstens mit einem Punkt belohnt und den Ausgleich erzielt. Unter dem Strich wäre mehr als ein Punkt drin gewesen", sagte Muhammet Dal, Übungsleiter des SCE.

Tore: 1:0 Michael Rupp (23.), 1:1 Erik Püttner (38.), 2:1 Sebastian Striegl (53.), 2:2 Manuel Bitterer (90.+3) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 80 - Platzverweise: Rot für Torhüter Elias Werner (25./Eslarn), Gelb-Rot für Arthur Quast (89./Eschenbach).