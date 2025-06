Aufsteiger Sportfreunde Düren schnappt sich auch den Pokalsieg Spielbericht

Der Mittelrheinliga-Aufsteiger Sportfreunde Düren besiegt den SV Kurdistan Düren im Finale des Dürener Fußball-Kreispokals mit 7:6 nach Elfmeterschießen.

Die Sportfreunde Düren haben den Dürener Fußball-Kreispokal II gewonnen. In einem spannenden Finale setzten sie sich in Arnoldsweiler mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den SV Kurdistan Düren durch. „Mit unserem Spiel bin ich nicht zufrieden. Ich hätte gerne vor der Kulisse etwas Schöneres angeboten. Aber die Jungs sind keine Maschinen Es zählt aber, dass wir das Double gewonnen haben“, durfte Sportfreunde Coach Marcel Demircan mit seinen ehrgeizigen Spielern nach der Landesliga-Meisterschaft auch den Kreispokalsieg bejubeln.

Zwei Tore binnen 60 Sekunden

Auf der anderen Seite musste Siyar Tan, Coach des SVK, in seinem letzten Spiel als Trainer eine bittere Niederlage einstecken: „Es war heute wie in der ganzen Saison. Wir haben die Torchancen, machen aber zu wenig Tore. Elfmeterschießen ist dann immer 50:50. Aber wir hätten vorher gewinnen können. Das ist schade.“

Die Anfangsminuten gehörten den Sportfreunden. Sie hatten das Plus an Ballbesitz und durch einen schnell vorgetragenen Angriff fiel die Führung. Nach einem kurzen Dribbling spielte Cayan Baysan den Ball hinter die Kette, und der eingelaufene Leon Chrisanth erzielte das 1:0 (8.). Die Durchsage des Torschützen war kaum verstummt, da zappelte der Ball erneut im Netz – diesmal auf der anderen Seite. Nach einem Pass in die Spitze nutzte Junhui Lee ein Abstimmungsproblem der Hintermannschaft, um auszugleichen (9.).

Nach dem Gegentreffer lief der Ball nicht mehr so leicht bei den Sportfreunden. Sie kombinierten sich in Abschnitt eins noch zweimal erfolgreich nach vorne. Der Abschluss war aber nicht genau genug. Hinten hatte die Defensive bei jedem Eckball Probleme mit Kurdistan Dürens langen Spielern. Die Kopfbälle konnten aber nicht erfolgreich auf das Tor gebracht werden. Mit dem Pausenpfiff hatte Lee die Führung für den SVK auf dem Schuh. Inan Naki spielte ihn mit einem Pass komplett frei. Im Eins-gegen-Eins hatte Torwart Philipp Müller aber noch eine Hand am Spielgerät. Lees Chance war vorbei und der Nachschuss von Nurullah Yasar blieb erfolglos.

Demircans Halbzeitansprache war kurz und laut, und seinen Männern gehörte wieder die Anfangsphase. Ein starker Angriff über Mustapha Chahrour, Marc Wollersheim und Chrisanth wurde im letzten Moment von SVK-Abwehrmann Yannick Frings abgegrätscht, der zweite Versuch im Verbund abgeblockt. Nach diesen Anfangsminuten hatte der SVK seine beste Phase und betrieb Chancenwucher. Bei einem Freistoß von Naki köpfte Frings den vermeintlichen Führungstreffer, der wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Die schönste Einzelaktion des Spiels bot Luca Flatten, der sich im Strafraum zweimal um seine eigene Achse drehte. Sein Schussversuch wurde aber zur Ecke abgewehrt.

Der ganz späte Ausgleich

Weitere Großchancen hatten Lee und Yasar, die aber Müller im Kasten parierte. Das Auslassen der Möglichkeiten vorne sollte sich hinten rächen. Der Landesliga-Champion kam über rechts durch. Chrisanth legte für Wollersheim auf, der das 2:1 erzielte (68.). Bis in die Nachspielzeit gab es auf beiden Seiten keine nennenswerte Chance mehr. Demircan merkte an, dass seine Elf zu viele Standards zuließ. Mit seinem unguten Gefühl lag er richtig. Nach einer Ecke erzielte Veli Cebe den ganz späten Ausgleich (90.+2). Die Hoffnungen beim SVK, den Kreispokal-Titel von Anfang Oktober zu wiederholen, waren groß.

Ohne Verlängerung ging es direkt ins Elfmeterschießen. Und auch hier bleib es spannend, da nach zehn Schützen kein Sieger feststand. Auf Seiten des SVK verwandelten Naki, Gerard Sambou, Salifu Krubally und Kafan Othman. Bei den Sportfreunden waren Dominik Klepgen, Selim Düskün, Peer Iven und Chahrour aus elf Metern sichern. Jeweils schütze Nummer vier, Frings und Wollersheim, fanden kein Weg an den Schlussmännern vorbei. In der sechsten Runde fiel die Entscheidung. Luca Flatten scheiterte mit seinem Schuss unten links an Keeper Müller. Inan Sengül brachte den Ball zum Pokaltitel sicher im Tor unter.

Im zuvor ausgetragenen Spiel um Platz drei setzte sich die heimische Viktoria Arnoldsweiler mit 4:1 gegen Germania Lich-Steinstraß durch. Bereits zur Pause führte Arnoldsweiler nach Treffern von Luca Nußbaum (17., 43.) und einem Eigentor (41.) mit 3:1. Kai Theidig gelang zwischenzeitlich das 1:1 (19.). Früh in Halbzeit zwei traf Bryant Baidoo zum 4:1-Endstand (54.).

