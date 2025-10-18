Aufsteiger sorgt weiter für Furore

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - sorgt der SV Bad Rothenfelde II weiter für Furore.

Mit einem 4:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Schledehausen baute Aufsteiger seine Siegesserie auf sechs Siege in Folge aus und belegt in der Tabelle hinter dem Ausnahmeteam TUS Hilter den zweiten Platz. Mit 51 Toren stellt das Team von Trainer Tom Nöcker aktuell die erfolgreichste Offensive und stellt mit Jonas Piwecki den erfolgreichsten Torschützen der Liga.

Kreispokal-Wettbewerb gab es bereits eine 0:9-Abfuhr. Die Gäste hatten bis kurz vor der Pause in einem rassigen Kreisliga-Spiel die starke Offensive des Gastgebers

Der SF Schledehausen hatte im Laufe der Saison bereits Erfahrungen mit der starken Offensive des Gastgebers gemacht, denn im

beim Spielstand von 0:0 lange im Griff und konnten selbst gefährliche Konter setzen. Kurz vor der Pause schlug das erfolgreiche Angriffsduo des Aufsteiger zu. Jan Stoppe erzielt

nach feiner Vorabeit von Jonas Piwecki mit seinem achten Saisontreffer die 1:0-Führung. Nach Wiederanpfiff baute Jonas Piwecki

die Führung für den Gastgeber auf 2:0 aus. Zwar gelang Finn Dieckmann der zwischenzeitliche Anschlußtreffer, aber Jonas Piwecki

mit seinem zweiten Treffer und ein Eigentor sorgten für den 4:1-Endstand.

Die Stimmen zum Spiel:

„Die erste Halbzeit war ziemlich hektisch. Es ging viel hin und her. Wir haben es geschafft, uns bis ins letzte Drittel zu kombinieren, konnten aber durch den Angriff kein Kapital schlagen. Im Gegenzug kontert uns Schledehausen zweimal gefährlich aus. Einmal verschießt der Spieler und einmal hält unser Torwart überragend. Wir gehen trotzdem mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren wir konzentrierter und konnten unsere Chancen dann auch nutzen,“ sagte uns Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II) nach dem Spiel.

"Glückwunsch an Rothenfelde. Gerade in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Kreisligaspiel, mit einem verdienten Sieger, wobei auch wir ein gutes Spiel gemacht haben. Jetzt heißt es abhaken und gut auf die nächste Aufgabe vorbereiten,“ lautet das Statement von Coach Jens Tieamnn Gorny (SF Schledehausen).

So geht es weiter:

Am nächsten Freitag, den 24.Oktober 2025 um 20.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - erwartet der SV Bad Rothenfelde II den SC Lüstringen im Heristo-Sportpark,

nachdem zwei Tage zuvor - am Mittwoch, den 22. Oktober 2025 um 19.30 Uhr im Fupa-Liveticker das Kreispokal-Pokalspiel gegen den TUS Bersenbrück II auf dem Programm steht.

Der SF Schledehausen erwartet am nächsten Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.00 Uhr den TUS Glane.