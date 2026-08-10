Aufsteiger siegt knapp zum Oberliga-Start

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SSV Vorsfelde ist mit einem Heimsieg in die Oberliga-Saison gestartet. Gegen den FC Verden 04 setzte sich der Aufsteiger vor 150 Zuschauern mit 1:0 durch. Nach dem ersten Spieltag steht Vorsfelde mit drei Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, Verden ist Zwölfter.

Der Aufsteiger brachte den Vorsprung über die verbleibende Spielzeit und sicherte sich damit zum Saisonauftakt die ersten drei Punkte.

Nach torloser erster Halbzeit fiel die Entscheidung in der 62. Minute. Karmanski erzielte das einzige Tor der Begegnung und brachte den SSV Vorsfelde damit mit 1:0 in Führung. Weitere Treffer fielen nicht.

Vorsfelde auf Rang sechs, Verden ohne Punkt

Durch den 1:0-Erfolg steht der SSV Vorsfelde nach dem ersten Spieltag auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Aufsteiger weist ebenso wie die fünf vor ihm platzierten Mannschaften drei Punkte auf und hat ein Torverhältnis von 1:0.

Der FC Verden 04 bleibt dagegen ohne Punkt. Mit einem Torverhältnis von 0:1 liegt die Mannschaft auf Rang zwölf der Tabelle. Die Partie wurde von Schiedsrichter Behrens geleitet und von 150 Zuschauern verfolgt.