 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielvorbericht

Aufsteiger sicher - diese Entscheidungen stehen noch aus

Bezirksliga, Staffel 2: Der TuS 05 Oberpleis und der FC Blau-Weiß Friesdorf stehen als Aufsteiger fest – nun geht es noch um die Meisterschaft und den Abstieg.

von Niklas Bien · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Der Wahlscheider SV kämpft noch um den Klassenerhalt
Der Wahlscheider SV kämpft noch um den Klassenerhalt – Foto: Andy Ly

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Staffel 2 ist die erste der vier Bezirksliga-Staffeln, in denen beide Aufsteiger bereits sicher feststehen. Das soll aber nicht heißen, dass es jetzt langweilig wird. Im Tabellenkeller steht noch eine ganz wichtige Entscheidung aus und auch die Meisterfrage ist noch mit reichlich Prestige verbunden. Die Frage um den Abstieg fällt zwischen drei Mannschaften: Dem Wahlscheider SV (18 Punkte), der SV Deutz 05 II und dem SC Uckerath (je 23 Punkte).

Wahlscheider muss gewinnen

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:00

Bei Schlusslicht Wahlscheider SV ist logischerweise am meisten Druck drauf. Das Team von Trainer Pascale Spies braucht definitiv zwei Siege, um noch irgendwie drin zu bleiben. Den ersten Dreier braucht es am Sonntag auswärts bei TuRa Germania Oberdrees. Der Tabellenfünfte spielt mit 41 Zählern eine starke Runde und hat sich im erweiterten Verfolgerfeld festgesetzt. In der vergangenen Woche hat Wahlscheid bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Oberpleis aber gezeigt, dass er mithalten kann.

Deutz 05: Klassenerhalt aus eigener Kraft möglich

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:15

Auf dem Papier hat Konkurrent Deutz 05 die leichtere Aufgabe – wobei der MSV Bonn sich am vergangenen Montag so richtig frei geschossen hat. Der Tabellensiebte fertigte den SC Volmershoven-Heidgen mit 6:1 ab. Mit einem Sieg könnten die 05er den Klassenerhalt endgültig klar machen.

Die weiteren Spiele des 29. Spieltags

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:00

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So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
15:15

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So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
15:15

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So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
15:15live

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2