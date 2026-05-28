Aufsteiger sicher - diese Entscheidungen stehen noch aus

Der Wahlscheider SV kämpft noch um den Klassenerhalt – Foto: Andy Ly

Staffel 2 ist die erste der vier Bezirksliga-Staffeln, in denen beide Aufsteiger bereits sicher feststehen. Das soll aber nicht heißen, dass es jetzt langweilig wird. Im Tabellenkeller steht noch eine ganz wichtige Entscheidung aus und auch die Meisterfrage ist noch mit reichlich Prestige verbunden. Die Frage um den Abstieg fällt zwischen drei Mannschaften: Dem Wahlscheider SV (18 Punkte), der SV Deutz 05 II und dem SC Uckerath (je 23 Punkte).

Wahlscheider muss gewinnen

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TuRa Germania Oberdrees Oberdrees Wahlscheider SV Wahlscheid 15:00 PUSH



Bei Schlusslicht Wahlscheider SV ist logischerweise am meisten Druck drauf. Das Team von Trainer Pascale Spies braucht definitiv zwei Siege, um noch irgendwie drin zu bleiben. Den ersten Dreier braucht es am Sonntag auswärts bei TuRa Germania Oberdrees. Der Tabellenfünfte spielt mit 41 Zählern eine starke Runde und hat sich im erweiterten Verfolgerfeld festgesetzt. In der vergangenen Woche hat Wahlscheid bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Oberpleis aber gezeigt, dass er mithalten kann. Deutz 05: Klassenerhalt aus eigener Kraft möglich Bei Schlusslicht Wahlscheider SV ist logischerweise am meisten Druck drauf. Das Team von Trainer Pascale Spies braucht definitiv zwei Siege, um noch irgendwie drin zu bleiben. Den ersten Dreier braucht es am Sonntag auswärts bei TuRa Germania Oberdrees. Der Tabellenfünfte spielt mit 41 Zählern eine starke Runde und hat sich im erweiterten Verfolgerfeld festgesetzt. In der vergangenen Woche hat Wahlscheid bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Oberpleis aber gezeigt, dass er mithalten kann.

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr Marokkanischer SV Bonn MSV Bonn Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 II 15:15 PUSH



Auf dem Papier hat Konkurrent Deutz 05 die leichtere Aufgabe – wobei der MSV Bonn sich am vergangenen Montag so richtig frei geschossen hat. Der Tabellensiebte fertigte den SC Volmershoven-Heidgen mit 6:1 ab. Mit einem Sieg könnten die 05er den Klassenerhalt endgültig klar machen.

Die weiteren Spiele des 29. Spieltags

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