Aufsteiger SGM Kreßberg: "Streben einen einstelligen Tabellenplatz an"

Für Ralf Wacker, Trainer der SGM Kreßberg, war die Saison 2024/2025 ein voller Erfolg: „Wir sind TOP zufrieden!“ Nach dem Abstieg in der Saison zuvor war das erklärte Ziel ein Platz unter den ersten Drei in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall. Am Ende sprang sogar der Meistertitel heraus – die Rückkehr in die Bezirksliga war damit perfekt. „Insofern haben wir mit dem Meistertitel das Maximum erreicht“, bilanziert Wacker zufrieden.

Einen erheblichen Anteil am Titelgewinn hatte Elia Krieger. Der Stürmer erzielte in 24 Spielen 27 Tore und war dabei insgesamt 1856 Minuten auf dem Platz. Trainer Wacker spart nicht mit Lob: „Besonders ist unser Topstürmer Elia Krieger zu erwähnen.“ Seine Torgefährlichkeit war über die gesamte Saison hinweg konstant und stellte viele Gegner vor große Probleme.