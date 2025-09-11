 2025-09-10T07:23:22.987Z

– Foto: Günter Schmid

Aufsteiger SG Schorndorf will Spitzenreiter SKV Rutesheim stürzen

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Nach vier Spieltagen zeigt die Tabelle in der Landesliga, Staffel 1, eine klare Führung des SKV Rutesheim, das ungeschlagen an der Spitze steht. FV Löchgau und TSG Öhringen als direkte Verfolger kämpfen um die Positionen hinter dem Spitzenreiter. SG Schorndorf hat sich als Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Im Tabellenkeller suchen TV Oeffingen, GSV Pleidelsheim und SGM Krumme Ebene am Neckar weiterhin nach den ersten Punkten der Saison, während Neckarsulm, Ilshofen und Heimerdingen in den Mittelfeldbereich drängen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
19:30

Neckarsulm (3 Punkte) empfängt Ilshofen (4 Punkte). Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an das Mittelfeld festigen.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
15:00

FV Löchgau (10 Punkte) trifft auf die SGM Krumme Ebene am Neckar (3 Punkte). Löchgau will den Druck auf Spitzenreiter Rutesheim aufrechterhalten, Krumme Ebene auf die ersten Punkte hoffen.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
15:30

GSV Pleidelsheim (0 Punkte) empfängt SV Kaisersbach (4 Punkte). Pleidelsheim sucht die ersten Punkte der Saison, Kaisersbach will im Tabellenmittelfeld Anschluss halten.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
15:30

Leonberg/Eltingen (6 Punkte) trifft auf Crailsheim (7 Punkte). Leonberg/Eltingen will den Aufsteiger-Status untermauern, Crailsheim weitere Punkte für die obere Tabellenhälfte sammeln.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
15:00

TV Oeffingen (0 Punkte) empfängt TSG Öhringen (10 Punkte). Öhringen als Aufsteiger strebt nach dem dritten Sieg, Oeffingen auf den ersten Erfolg der Saison.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
15:00

Heimerdingen (5 Punkte) trifft auf Weinstadt (6 Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld der Liga Boden gutmachen.

---

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
15:15live

Satteldorf (4 Punkte) empfängt Schwäbisch Hall (6 Punkte). Satteldorf hofft auf eine Stabilisierung nach durchwachsenen Spielen, Schwäbisch Hall will die obere Tabellenhälfte festigen.

---

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
15:30

Schorndorf (9 Punkte) empfängt Tabellenführer Rutesheim (12 Punkte). Rutesheim möchte die makellose Bilanz verteidigen, Schorndorf im Heimspiel dagegen ein Zeichen setzen.

__________________________________________________________________________________________________

