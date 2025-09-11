Aufsteiger SG Schorndorf will Spitzenreiter SKV Rutesheim stürzen

Nach vier Spieltagen zeigt die Tabelle in der Landesliga, Staffel 1, eine klare Führung des SKV Rutesheim, das ungeschlagen an der Spitze steht. FV Löchgau und TSG Öhringen als direkte Verfolger kämpfen um die Positionen hinter dem Spitzenreiter. SG Schorndorf hat sich als Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Im Tabellenkeller suchen TV Oeffingen, GSV Pleidelsheim und SGM Krumme Ebene am Neckar weiterhin nach den ersten Punkten der Saison, während Neckarsulm, Ilshofen und Heimerdingen in den Mittelfeldbereich drängen.
---
Neckarsulm (3 Punkte) empfängt Ilshofen (4 Punkte). Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an das Mittelfeld festigen.
---
FV Löchgau (10 Punkte) trifft auf die SGM Krumme Ebene am Neckar (3 Punkte). Löchgau will den Druck auf Spitzenreiter Rutesheim aufrechterhalten, Krumme Ebene auf die ersten Punkte hoffen.
---
GSV Pleidelsheim (0 Punkte) empfängt SV Kaisersbach (4 Punkte). Pleidelsheim sucht die ersten Punkte der Saison, Kaisersbach will im Tabellenmittelfeld Anschluss halten.
---
Leonberg/Eltingen (6 Punkte) trifft auf Crailsheim (7 Punkte). Leonberg/Eltingen will den Aufsteiger-Status untermauern, Crailsheim weitere Punkte für die obere Tabellenhälfte sammeln.
---
TV Oeffingen (0 Punkte) empfängt TSG Öhringen (10 Punkte). Öhringen als Aufsteiger strebt nach dem dritten Sieg, Oeffingen auf den ersten Erfolg der Saison.
---
Heimerdingen (5 Punkte) trifft auf Weinstadt (6 Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld der Liga Boden gutmachen.
---
Satteldorf (4 Punkte) empfängt Schwäbisch Hall (6 Punkte). Satteldorf hofft auf eine Stabilisierung nach durchwachsenen Spielen, Schwäbisch Hall will die obere Tabellenhälfte festigen.
---
Schorndorf (9 Punkte) empfängt Tabellenführer Rutesheim (12 Punkte). Rutesheim möchte die makellose Bilanz verteidigen, Schorndorf im Heimspiel dagegen ein Zeichen setzen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________