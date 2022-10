Aufsteiger SG Lechsee in der Meisterrunde - kein Sieger im Duell der Anwärter Ingenried und Wildsteig/Rottenbuch II Remis – Burggen und Steingaden in Lauerstellung

Um die beiden weiteren Tickets tobt noch immer ein heftiger Kampf. Das äußerst unterhaltsame Topspiel zwischen dem TSV Ingenried und dem FC Wildsteig/Rottenbuch II hatte keinen Sieger. Gastgeber Ingenried gelang in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter der Treffer zum 3:3-Endstand. Näher herangerückt an diese beiden Mannschaften sind der TSV Steingaden (3:1 bei Bernbeuren II) und der TSV Burggen (2:0 bei Altenstadt II). Für jede Menge Spannung ist am letzten Spieltag also gesorgt. Das wegen Schiedsrichterbeleidigung abgebrochene Spiel zwischen Burggen und Schongau wurde neu angesetzt und wird am Sonntag, 13. November, ausgetragen.

A-Klasse 7

TSV Schongau 0

SG Lechsee 2

Tore: 0:1 (58.) Adrian Natzeder, 0:2 (90.+2) Adrian Natzeder. Gelbe Karten: Schongau 1, Lechsee 2. Schiedsrichter: Alexander Vollmer. Zuschauer: 80.

TSV Ingenried 3

Wildsteig/Rottenbuch II 3

Tore: 0:1 (34.) Joachim Speer, 1:1 (36.) Johannes Echtler, 2:1 (55.) Stefan Schweiger, 2:2 (78.) Florian Müller, 2:3 (83.) Simon Strauss, 3:3 (90.+3) Johannes Echtler (Elfmeter). Gelbe Karten: Ingenried 2, Wildsteig/Rottenbuch 2. Schiedsrichter: Robert Wexenberger. Zuschauer: 80.

TSV Altenstadt II 0

TSV Burggen 2

Tore: 0:1 (76.) Stefan Dopfer (Elfmeter), 0:2 (90.) Maximilian Hauer. Gelbe Karten: Altenstadt 2, Burggen 0. Schiedsrichterin: Ariane Fichtl. Zuschauer: 40.

TSV Bernbeuren II 1

TSV Steingaden 3

Tore: 0:1 (1.) Christoph Haussmann, 0:2 (2.) Christian Gerold, 1:2 (5.) Marius Birk, 1:3 (44.) Johannes Rambach. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Klaus Wegwart. Zuschauer: 50.