Aufsteiger SG Dobersdorf/Probsteierhagen trotzt Wik ein 2:2 ab

In einer umkämpften Partie trennten sich die SG Dobersdorf/Probsteierhagen, die nach vier jahren wieder in der Verbandsliga zurück sind, und der Wiker SV am Ende leistungsgerecht mit 2:2 (1:1). Vor 50 Zuschauern sahen die Fans ein Duell, in dem die Gäste spielerisch zwar mehr Anteile hatten, sich durch defensive Unzulänglichkeiten das Leben jedoch selbst schwer machten.
Die Partie begann aus Sicht der Gäste denkbar ungünstig. „Das Spiel ging los mit einem ganz krassen individuellen Fehler von uns im Spielaufbau. Da haben wir den Stürmer direkt in den Fuß gespielt.“ Marcel Gonda nutzte das Geschenk eiskalt aus und brachte die Hausherren bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung.
SG-Kicker Bastian Matthies gab den Matchplan der Spielgemeinschaft preis: „Wir haben es halt versucht, im Vergleich zur letzten Woche ein bisschen tiefer zu gestalten und hatten mit Marcel Gonda dann halt vorne einen Umschaltspieler.“ Gonda hatte kurz darauf sogar das 2:0 auf dem Fuß, traf jedoch nur den Pfosten. Wik fand nach einer taktischen Umstellung besser in die Partie und drückte die tiefstehenden Hausherren vermehrt in die eigene Hälfte. In der 25. Minute wurden die Bemühungen belohnt: Nach einer Flanke von Bennett von Rönnen vollstreckte Alexander Theel zum umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.
Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste zunächst komplett das Kommando. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß über die Außenbahn bediente Andre Wittern im Zentrum Matthis Bremer, der das Spielgerät zum 2:1 für den Wiker SV im Tor unterbrachte (56.).
Die Kieler drängten in der Folge auf die Vorentscheidung, verpasste es jedoch, den Sack zuzumachen. Stefan Röschmann monierte: „Wir kommen auch immer wieder in Strafraumecken und wir haben so ein bisschen verpasst, diesen Schlag zu setzen zum 3:1“
Die SG Dobersdorf/Probsteierhagen gab sich trotz optischer Überlegenheit der Gäste nicht geschlagen und lauerte auf Umschaltmomente. In der 80. Minute sollte sich das auszahlen: Nach einem langen Einwurf und einer Verlängerung stocherte Sven Wienand den Ball am zweiten Pfosten zum 2:2-Endstand über die Linie.
Dass das Remis am Ende in Ordnung ging, unterstrich auch Bastian Matthies: „Wik hat’s fußballerisch gut gemacht, aber wie gesagt, einfach nicht zwingend genug. Von daher finde ich, dass es total in Ordnung geht.“ Während WSV durch das Remis den Sprung nach ganz oben verpasste, nehmen beide Teams einen verdienten Punkt aus einem intensiven Duell mit.