Aufsteiger SG Dobersdorf/Probsteierhagen trotzt Wik ein 2:2 ab von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:31 Uhr · 0 Leser

Marcel Gonda, der hier Dersaus Keeper Simon Ehrk überspringt, erzielte das erste Tor für die SG. – Foto: Ismail Yesilyurt

In einer umkämpften Partie trennten sich die SG Dobersdorf/Probsteierhagen, die nach vier jahren wieder in der Verbandsliga zurück sind, und der Wiker SV am Ende leistungsgerecht mit 2:2 (1:1). Vor 50 Zuschauern sahen die Fans ein Duell, in dem die Gäste spielerisch zwar mehr Anteile hatten, sich durch defensive Unzulänglichkeiten das Leben jedoch selbst schwer machten.

Frühstart für Dobersdorf – Wiker SV rennt Rückstand hinterher Die Partie begann aus Sicht der Gäste denkbar ungünstig. „Das Spiel ging los mit einem ganz krassen individuellen Fehler von uns im Spielaufbau. Da haben wir den Stürmer direkt in den Fuß gespielt.“ Marcel Gonda nutzte das Geschenk eiskalt aus und brachte die Hausherren bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung.

SG-Kicker Bastian Matthies gab den Matchplan der Spielgemeinschaft preis: „Wir haben es halt versucht, im Vergleich zur letzten Woche ein bisschen tiefer zu gestalten und hatten mit Marcel Gonda dann halt vorne einen Umschaltspieler.“ Gonda hatte kurz darauf sogar das 2:0 auf dem Fuß, traf jedoch nur den Pfosten. Wik fand nach einer taktischen Umstellung besser in die Partie und drückte die tiefstehenden Hausherren vermehrt in die eigene Hälfte. In der 25. Minute wurden die Bemühungen belohnt: Nach einer Flanke von Bennett von Rönnen vollstreckte Alexander Theel zum umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.

Wiker Druckphase nach der Pause bleibt unvollendet Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste zunächst komplett das Kommando. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß über die Außenbahn bediente Andre Wittern im Zentrum Matthis Bremer, der das Spielgerät zum 2:1 für den Wiker SV im Tor unterbrachte (56.). Die Kieler drängten in der Folge auf die Vorentscheidung, verpasste es jedoch, den Sack zuzumachen. Stefan Röschmann monierte: „Wir kommen auch immer wieder in Strafraumecken und wir haben so ein bisschen verpasst, diesen Schlag zu setzen zum 3:1“

Sven Thorge Wienands (re., SG Dobersdorf-Probsteierhagen) traf zum Ausgleich. – Foto: Ismail Yesilyurt