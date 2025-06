Aufsteiger SG Bad Waldsee/Reute: "Wir haben die Relegation gewonnen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die SG Bad Waldsee/Reute hat sich mit einer starken Leistung in der Relegation den Aufstieg in die Frauen-Regionenliga gesichert. Trainerin Lisa-Marie Weber spricht im Rückblick über den Weg dorthin, die Qualitäten ihres jungen Teams und die ambitionierten Pläne für die kommende Spielzeit.

Die SG Bad Waldsee/Reute hatte sich den Aufstieg von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. „Wir hatten das klare Saisonziel aufzusteigen und sind sehr froh, dass es nun über den Weg der Relegation gelungen ist“, so Weber.

Willen und Teamgeist als Schlüssel

Für die Trainerin war die Mentalität der Mannschaft der entscheidende Faktor. „Ausschlaggebend war der Wille, Kampfgeist und der Teamgeist“, sagt Weber. Das Team sei auch in schwierigen Momenten immer geschlossen aufgetreten.

Jung, lernwillig und geschlossen

Besonders beeindruckend ist die Entwicklung des jungen Teams. „Unser Team ist noch sehr jung, und wir konnten uns trotz der mangelnden Erfahrung einiger Spielerinnen immer gut durchsetzen“, erklärt Weber. Der Lernwille sei enorm gewesen: „Die Mädels haben unglaublich viel Energie und Lust, etwas zu lernen, Punkte zu sammeln und Tore zu schießen.“

Auch nach Niederlagen habe die Mannschaft nie den Zusammenhalt verloren: „Egal wie das Ergebnis aussah, wir standen immer alle gemeinsam dahinter und genau das macht uns aus. Fehler wurden abgehakt und stets verbessert, bis wir nun den Weg in die Regionenliga geschafft haben.“

Aufstieg wird selbstverständlich angenommen

An der Teilnahme an der neuen Liga besteht kein Zweifel. „Wir werden den Aufstieg definitiv annehmen und haben das klare Ziel, die obere Klasse nächste Saison zu halten“, so die Trainerin.

Großer Zulauf für die neue Saison

In der kommenden Runde wird sich bei der SG Bad Waldsee/Reute einiges bewegen. „Für die neue Saison werden wir nicht nur in einer höheren Liga spielen, sondern aufgrund vieler Neuzugänge noch eine zweite Mannschaft eröffnen, welche dann in der Kreisliga starten wird“, kündigt Weber an.

Die Kaderplanung verläuft äußerst positiv: „Wir haben keinen einzigen Abgang und insgesamt acht Neuzugänge, zusätzlich kommen noch vier aus der eigenen Jugend zu den Damen.“

Klassenerhalt als realistisches Ziel

Das Ziel für die kommende Saison formuliert Weber klar: „Unser Ziel für die nächste Saison ist, den Klassenerhalt in der Regionenliga zu schaffen und weiterhin als eine Mannschaft jedes Spiel zu bestreiten.“

Starke Basis für die Zukunft

Mit einem jungen, lernwilligen Team und einer bemerkenswerten Entwicklung hat sich die SG Bad Waldsee/Reute nicht nur sportlich, sondern auch als Gemeinschaft hervorgetan. Der Aufstieg ist der verdiente Lohn für harte Arbeit, und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft in der Regionenliga sind gestellt. Mit frischer Energie und großem Zusammenhalt geht die SG nun das nächste Kapitel an