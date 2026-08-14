Aufsteiger-Schwung trifft auf Wut im Bauch: TSG fordert Sulingen

– Foto: Marcel Eichholz

Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst geht nach dem Coup gegen Bruchhausen-Vilsen mit viel Selbstvertrauen in ihr erstes Bezirksliga-Heimspiel. Der FC Sulingen reist zwar punktlos an, reist nach einer bärenstarken Vorstellung gegen Wagenfeld aber keineswegs verunsichert an.

Am Sonntag (15:30 Uhr) empfängt der Aufsteiger TSG Seckenhausen-Fahrenhorst den FC Sulingen zum 2. Spieltag der Bezirksliga. Die Gastgeber feierten einen Einstand nach Maß: Ein 2:1-Auswärtssieg beim Landesliga-Absteiger SV Bruchhausen-Vilsen bescherte der TSG direkt zum Auftakt drei Punkte. „Wir gehen natürlich mit viel Rückenwind in das Spiel und haben überhaupt keinen Druck“, erklärt Seckenhausen-Trainer Lukas Amelang. „Dazu ist es unser erstes echtes Heimspiel, da freuen wir uns alle mega drauf.“ Amelang warnt jedoch vor der taktischen Flexibilität der Gäste: „Wir erwarten einen extrem variablen Gegner, der taktisch top eingestellt sein wird. Sulingen ist sehr anpassungsfähig. Ich habe großen Respekt vor Trainer Stefan Rosenthal, der da in den letzten Jahren echt geile Arbeit geleistet hat.“

Trotz der unglücklichen 0:1-Auftaktniederlage gegen den SuS Wagenfeld reist der FC Sulingen mit viel Selbstbewusstsein an. Eine späte Unglücksdacht durch ein Eigentor verhinderte am 1. Spieltag den verdienten Lohn. „Trotz der Niederlage haben wir Selbstvertrauen getankt und wollen diesen Schwung mitnehmen, weil die Leistung großartig war“, betont Sulingen-Coach Stefan Rosenthal. „Gegen eines der Top-3-Teams haben wir richtig gut performt. Die Jungs sind gelaufen, haben das Herz auf dem Platz gelassen und verpasst, den Lucky Punch zu setzen.“